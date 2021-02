Il coniglio nano, grazie alla propria stazza ridotta e al temperamento docile, è uno dei migliori compagni che ci possano essere in assoluto. Questi conigli dalle dimensioni contenute sono molto apprezzati nelle famiglie con bambini piccoli, che potrebbero avere paura di animali più grandi come cani e gatti.

Sono morbidi, soffici e sempre molto puliti. Ideali per quegli appartamenti che non garantiscono molto spazio ad un animale di dimensioni più grandi.

Hanno però necessità e comportamenti completamente diversi da quelli dei cani e dei gatti ai quali si è più abituati. Tra di questi potrebbe infatti capitare di sentire il proprio coniglietto sbattere con forza le zampe posteriori senza apparente motivo. Questo comportamento, a tratti anche buffo, non è in realtà un segno positivo come si potrebbe pensare.

Vediamo allora il sorprendente motivo del perché i conigli si comportano in questo modo.

Un segnale di pericolo

Ebbene sì, nella maggior parte dei casi se il coniglio sbatte con forza le zampe posteriori rimanendo fermo sul posto è un segno di paura. Spesso questo comportamento avviene subito dopo un rumore forte o inusuale nell’ambiente di casa, che il coniglio identifica come suo territorio. Questo gesto in natura ha lo scopo di avvertire i propri simili in superficie e anche sottoterra nella tana della presenza di un pericolo. La reazione giusta, qualunque sia stata la causa, è comportarsi con calma e nel caso non sia scappato a gambe levare tranquillizzarlo con qualche coccola.

Disapprovazione e disappunto

In casi più rari, lo sbattere delle zampe, potrebbe essere solo un segno del forte carattere del proprio coniglio. Fatto dopo un rimprovero, dopo essere stato sollevato da terra o di fronte alla possibilità di ricevere del cibo non è altro che un capriccio. Questo è un segno del suo disappunto o se ripetuto velocemente più volte un tentativo di esortarci a dargli attenzioni e, più probabilmente, del cibo.

In entrambi in casi il sorprendente motivo del perché i conigli si comportano in questo modo non va mai sottovalutato. Bisogna sempre fare attenzione: soprattutto se prolungato, questo atteggiamento potrebbe arrivare anche a causare fratture alle ossa del nostro amico peloso. In quel caso bisogna subito portarlo da veterinario.

Approfondimento

Perché scegliere un coniglio nano come animale da compagnia può rivelarsi sorprendente