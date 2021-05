Ogni giorno milioni di persone acquistano cibo in scatola ed ogni giorno vengono buttati milioni di questi recipienti ormai vuoti. Ma se provassimo a riutilizzare i barattoli di latta con un metodo sorprendente e geniale arredando anche la nostra casa con creatività e stile?

È davvero interessante come un recipiente destinato alla discarica può essere trasformato in un nuovo oggetto per la casa, risparmiando denaro e aiutando l’ambiente.

Il sorprendente e geniale metodo per riutilizzare i barattoli di latta arredando con creatività e stile la nostra casa

Sono tanti gli oggetti che abbiamo in casa che possono essere riciclati in modo intelligente con un pizzico di creatività e manualità. I cartoni delle pizze, le scatole delle scarpe, i vasetti dello yogurt, lo spazzolino da denti e così via.

I barattoli di latta sono uno di questi oggetti che possono essere riutilizzati impiegandoli per vari utilizzi. Alcuni di questi possono essere dei porta candele, portamatite, lampade, vasi per piante, lanterne e molto altro ancora.

Prima di iniziare a dare spazio alla creatività, bisognerà rimuovere tutto il residuo di cibo e staccare l’etichetta. Per quest’ultimo step, si potrà adottare un piccolo trucco. Con l’aiuto di un asciugacapelli, scaldare l’etichetta che con il calore scioglierà la colla e man mano verrà delicatamente via senza lasciare residui.

Altro sistema, abbastanza classico, è quello immergere il contenitore in acqua calda e sapone per i piatti. Dopo qualche minuto, l’etichetta si staccherà senza lasciare traccia.

Qualche idea per riciclare un recipiente molto comune prima di destinarlo alla spazzatura

Ogni barattolo di latta può essere impiegato per nuovo utilizzo. Con l’aiuto della colla a caldo, si possono ricoprire con stoffa, carta o altri tessuti che si hanno a disposizione in casa.

Oltre a questo, si possono applicare anche delle decorazioni, come conchiglie, pietre, tappi di sughero, nastrini o qualsiasi altra decorazione. Inoltre si può dare un tocco in più dipingendo la stoffa o pietre o altro creando una vera e propria opera d’arte.

Uno degli utilizzi più gettonati è sicuramente come portapenne o porta pennelli o matite da trucco. Nel primo caso si potrà semplicemente rivestire esternamente con la decorazione che si preferisce. Nel secondo caso, si potrebbe creare un’imbottitura interna con un po’ di ovatta che potrà essere rivestita con stoffa ad esempio con un barattolo profondo come quelli dei pelati.

Anche i vasetti per il tonno possono avere il medesimo impiego, ad esempio su una scrivania possono essere impiegati per raccogliere le graffette.

Uno degli usi più creativi e quello di utilizzare il barattolo come vaso per piante. Meglio se piante piccole e grasse che non richiedono molta acqua e sono anche di piccola dimensione, ma ogni pianta può essere perfetta da coltivare in un vaso di latta. Ad esempio le varie piantine aromatiche che abbiamo in casa, possono essere rinvasate o seminate in un vasetto con una decorazione dipinta con il nome della pianta.