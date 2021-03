Ci sono alcuni fastidi, a volte improvvisi, che sono molto difficili da sopportare. Il mal di denti è uno dei peggiori: continuo e martellante, non ci lascia proprio pace quando inizia. E spesso, l’unica vera soluzione è rivolgersi al dentista, e farsi visitare per capire la radice del problema.

Possiamo tuttavia prendere alcuni accorgimenti che ci permettono di resistere senza problemi prima della visita. Il sollievo dal mal di denti arriva subito se compiamo queste semplici azioni.

Cosa fare per allievare il mal di denti

La prima cosa da fare, ovviamente, è prendere un antidolorifico. Possiamo prendere dei medicinali oppure usare rimedi naturali come timo o chiodi di garofano, ma è importante tenere sotto controllo il dolore.

Una volta fatto questo, non distraiamoci troppo, il sollievo dal dolore non significa certo che il problema è risolto. Prendiamo quindi precauzioni per evitare che il mal di denti torni più forte di prima. Una cosa importante da fare è lavarsi i denti con acqua tiepida, quindi evitare temperature troppo alte o basse. Così facendo, si evitano degli shock termici che possono peggiorare il dolore. Evitare del tutto di lavarsi i denti invece è sbagliato, perché ci mette a rischio di danni ancora peggiori. Ricordiamo che l’igiene orale rimane sempre fondamentale, anche e soprattutto in questa situazione.

Ulteriori consigli

È importante evitare di masticare troppo. Questo significa sostanzialmente mangiare cibi che non ci richiedano molta masticazione, e in particolare evitare i chewing gum. Sempre riguardo al cibo inoltre, evitiamo di mangiare alimenti troppo freddi o troppo caldi, per la stessa ragione per cui ci dobbiamo lavare i denti con acqua tiepida.

Se poi proprio il dolore non passa del tutto, possiamo mettere un po’ di ghiaccio sulla guancia, coperto da un panno. Esso darà ulteriore sollievo senza raffreddare troppo l’area colpita.

Il sollievo dal mal di denti arriva subito se compiamo queste semplici azioni: antidolorifico e precauzioni fino alla visita del dentista. Seguiamole in modo stringente ed il mal di denti non ci farà più paura.

