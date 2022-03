Il Sole in Ariete travolgerà anche altri 2 segni zodiacali che saranno baciati dalla fortuna questi ultimi giorni di marzo

L’Ariete, nonché il Capricorno, è stato eletto dalle stelle come il favorito già da inizio anno. Avevamo anticipato la sua rivalsa, dopo un 2021 disastroso, ma non credevamo che potesse essere travolto da così tanta fortuna, già in pochissimo tempo.

L’Ariete è quel segno che ce l’ha fatta. Sebbene fosse accompagnato da altri segni zodiacali con i quali condivideva la stessa sorte, l’Ariete ha primeggiato su tutti. Gli altri ancora non sono usciti del tutto da questo tunnel. Tuttavia, si sa, c’è sempre la luce in fondo al tunnel. Pertanto, basterà solo resistere e attendere.

Oltre ai Pianeti che hanno preso a braccetto l’Ariete, donandogli lo scettro del segno più fortunato, durante questa nuova settimana di marzo transiterà anche il Sole. Se Giove e Venere rappresentano, rispettivamente, la fortuna per eccellenza e l’amore, il Sole invece rappresenta la consapevolezza del proprio essere.

Benissimo sia sotto il profilo economico che in campo sentimentale, a completare questa triade di fortuna vi sarà anche una nuova coscienza che migliorerà il carattere dell’Ariete. Dunque, i nati sotto il segno possono stare più che tranquilli, sia questa settimana che gli ultimi giorni di marzo.

Fortuna anche per il Gemelli

Tuttavia, non solo questo segno sarà baciato dalla sorte. Infatti, come abbiamo sempre detto, il transito dei Pianeti nei segni coinvolge anche gli altri, sia in positivo che in negativo. Questa volta, il Sole in Ariete travolgerà di fortuna sfacciata anche il Gemelli e il Leone.

Il Gemelli è uno dei segni che, dalla fine del 2021 fino ad ora, è stato in una posizione bassa in classifica. Nonostante il suo carattere forte e determinato, non riesce ancora a spiccare. Questa situazione, però, era prevedibile. Il Gemelli è caratterizzato da uno spiccato senso di leadership, grazie all’abile dialettica e alle forme di comunicazione. Si tratta di peculiarità molto positive e vantaggiose. Purtroppo, però, il Gemelli, quando si trova in periodi “no”, si fa travolgere talmente tanto che sprofonda in un buco nero, dal quale non vuole risalire.

Se le negatività attirano altre negatività, come le calamite, è difficile che il Gemelli possa stare al top in classifica. Pertanto, il Sole in Ariete darà la possibilità di rifarsi, a patto che faccia di tutto per volare più alto possibile. Ciò significa che la sua scalata dipende da “lui” stesso.

Il Sole in Ariete travolgerà anche altri 2 segni zodiacali che saranno baciati dalla fortuna questi ultimi giorni di marzo

Se vi è un segno fiero che non si abbatte neanche per sogno, quello è il Leone. Proprio come il felino, il segno del Leone è uno tra i più forti. Condivide alcune caratteristiche del Gemelli, con la differenza che il Leone resiste alle intemperie e rinasce sempre più forte di prima.

Questo bel Sole in transito renderà il Leone ancora più energico e, qualora stia passando dei periodi altalenanti, lo aiuterà a superare le sfide. Bisogna essere positivi e insistere sempre, per cantar vittoria. Aiutato dal Sole, il Leone ci riuscirà appieno. In ogni caso, il Leone dovrebbe stare alla larga da due segni zodiacali con i quali farebbe scintille, se non vuole che il suo fuoco ardente si spenga.