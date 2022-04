La storia borsistica de Il Sole 24 Ore è stata molto movimentata sin dalla sua quotazione. Nel 2007, infatti, quotava sui 20 euro per azione, mentre adesso si aggira intorno agli 0,5 euro. La discesa è stata all’inizio abbastanza violenta, ma negli anni è stata lenta e inesorabile. Basti pensare che negli ultimi 3 anni il titolo ha perso circa l’85%.

Adesso, però, Il Sole 24 Ore potrebbe essere di fronte a un bivio molto importante per il suo futuro. L’ultimo anno, infatti, ha visto il titolo acquistare forza relativa rispetto alla media del settore di riferimento. Le quotazioni, infatti, hanno guadagnato il 7,3% rispetto a una media del settore di riferimento che è stata negativa per il 30,7%.

Per capire il futuro del titolo dobbiamo analizzare sia il time frame settimanale che quello mensile. Sul primo, infatti, le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione del rialzo in corso (area 0,504 euro) e, quindi, potrebbero andare incontro a un ritracciamento.

D’altra parte sul time frame mensile ci potrebbe essere tutto lo spazio per continuare a salire fino in area 0,682 euro. La chiave per capire quanto potrebbe accadere sul titolo passa per area 0,521 euro. Un livello che ormai da inizio 2021 sta frenando la corsa dei rialzisti.

Visto anche quanto sta accadendo sul settimanale, lo scenario più probabile potrebbe essere questo. Discesa fino in area 0,46 euro e poi ripartenza al rialzo.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 0,46 euro potrebbe mettere in forte crisi lo scenario rialzista.

Valutazione del titolo Il Sole 24 Ore e avvertenze

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il fatturato della società nei prossimi esercizi è visto al rialzo. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Se, invece, si guarda alla valutazione sulla base dei multipli di mercato scopriamo che le azioni Il Sole 24 Ore sono fortemente sopravvalutate.

Il consenso medio sul titolo è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Dal punto di vista degli scambi in Borsa bisogna far notare che il titolo non è molto scambiato. Parliamo, infatti, di un controvalore scambiato giornalmente inferiore ai 50.000 euro. Nonostante gli scambi rarefatti, però, la probabilità che una seduta chiuda senza scambi è dell’ordine dello 0,02%.

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 5 aprile a quota 0,528 euro, in rialzo del 4,76% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale e mensile

