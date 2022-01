Quante volte abbiamo sognato di mollare lavoro e stress quotidiani per andare a goderci una vita in vacanza in qualche bel posto del Sud Italia? Sarebbe fantastico, se non fosse così tremendamente costoso.

Trasferirsi in un paese sulla costa siciliana e poi doversi accontentare di una casetta in affitto, dovendo anche pagare le utenze e tutto il resto, non è il massimo. Ebbene, grazie a un’iniziativa di Airbnb la fantasia potrebbe presto cessare di essere solo nella nostra testa.

La vera e concreta possibilità di svoltare esiste, perché il sogno di vivere in una splendida località di vacanza a costo zero diventa realtà con questa incredibile iniziativa che è anche un’offerta di lavoro. Le condizioni sono anche vantaggiose e consentono di vivere una storia tutta nuova con meravigliose possibilità anche lavorative. Andiamo insieme a vedere di che si tratta.

Una grande esperienza internazionale

Sul sito ufficiale di Airbnb è comparsa un’offerta di lavoro piuttosto interessante. La nota azienda di annunci per affitti è alla ricerca di un host per una sua struttura in Sicilia, a Sambuca. Una località amena a circa 80km a sud di Palermo, che conta più o meno 6.000 abitanti. Ma non per questo è sperduta: Sambuca fa parte della rete italiana “Borgo dei Borghi” ed è un piccolo gioiello architettonico che mostra una piacevole mescolanza di stili tra l’italiano e il nordafricano. Un luogo sospeso tra due mondi e continenti, alle porte del mare, dove la vita è ancora semplice, tranquilla e slow. Ma è anche il posto perfetto per una rigenerante vacanza a basso costo.

Gli interessati possono inoltrare la loro candidatura sul sito e dovranno prestare attenzione a diversi requisiti. In particolare, Airbnb è interessata a persone ospitali e amanti dell’avventura che siano disponibili a trasferirsi nel borgo a partire già dal 30 giugno 2022. La persona selezionata potrà portare con sé un’altra persona o la propria famiglia, fino a un massimo di due adulti e due bambini in totale.

Il sogno di vivere in una splendida località di vacanza a costo zero diventa realtà con questa incredibile iniziativa

Lo scopo dell’iniziativa è quello di ridare vita a un’antica casa padronale completamente ristrutturata e rimodernata, inserita nel progetto delle “Case a 1 euro”. L’host avrà possibilità di scegliere in quale stanza soggiornare dei tre piani a disposizione: l’altra camera entrerà invece nel circuito Airbnb e verrà affittata agli ospiti. Il compito dell’host sarà quello di accoglierli per almeno 9 mesi su 12, periodo minimo in cui l’azienda offre questa posizione.

In buona sostanza, Airbnb offre una possibilità di lavoro che consente di vivere gratuitamente in una meravigliosa dimora moderna ma immersa nello splendido scenario della costa mediterranea. Un’esperienza indimenticabile che permette di ampliare anche le proprie esperienze e conoscenze della lingua inglese.