Nell’ultimo periodo, si è scoperta l’esistenza di un nuovo programma molto sofisticato ancora non conosciuto a molti. Si tratta di un software che utilizza l’intelligenza artificiale, si chiama Deep Nude. Questo programma riesce a denudarci, avendo come fonte una foto in cui siamo vestiti. Ciò significa che chiunque può entrare dentro a questo girone infernale, riuscendo a modificare a proprio piacimento una foto qualunque.

L’intelligenza artificiale, in questi anni, ha fatto passi da gigante. Ciò non vuol dire che in alcuni utilizzi controversi risulti vantaggiosa. Si tratta di un software altamente pericoloso per chi ci finisce dentro. In questo articolo parleremo del software Deep Nude. Come si può trasformare una foto?

Cosa succede esattamente?

Questo tipo di tecnologia sfrutta, virtualmente, una funzione per togliere i vestiti a qualsiasi foto. Basta caricare una foto e in pochi secondi i vestiti scompaiono. Come se stessimo indossando occhiali a raggi X. Attraverso un’interfaccia creata a questo scopo, si possono scegliere le dimensioni corporee del soggetto ritratto. Le funzioni tecniche sono le stesse che vengono usate per creare i video “deep fake”. In questo caso, qualsiasi volto può essere sostituito. Qualche mese fa, abbiamo assistito ad un video fake su Matteo Renzi. È stato inscenato un fuori onda, creato dalla redazione di “Striscia la notizia”, in cui Matteo Renzi attaccava il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ecco come funziona il sofftware Deep Nude. Ecco come si può trasformare una foto.

Il software Deep Nude. Come si può trasformare una foto?

La tecnica in questione ha due obiettivi, il software genera un’immagine sempre più realistica, dall’altra un algoritmo calcola se quell’immagine è sufficientemente realistica o meno. Il programma “apprende” incamerando migliaia di immagini di corpi nudi. In questo modo, può riprodurre partendo da zero la scala di luci ombre e l’inclinazione della luce, fino a creare un’immagine che non è più distinguibile dall’originale. Il primo programma è uscito la scorsa estate, con una versione a pagamento di 50 dollari. Per fortuna, dopo quattro giorni è stato rimosso. Purtroppo in rete girano versioni simili con risultati potenzialmente pericolosi.

Quello che è utile sapere, è che le leggi per difendersi da questo genere di cose non comprendono questo tipo di programmi. Questo per il semplice fatto che non è ancora compreso nei software vietati dalla legge. Si può aggirare questo problema ponendo come questione la somiglianza alle nostre foto e quindi nel caso denunciare. Ecco come funziona il software Deep Nude e come si può trasformare una foto.