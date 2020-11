Quando la stagione fredda comincia a farsi sentire, spesso ci rendiamo conto che le nostre case non sono poi così ben coibentate come vorremmo. A chi non è mai capitato di scoprire di avere degli spifferi in casa? Anche se sembrano inconvenienti di poco conto, in realtà gli spifferi possono causare molta dispersione di calore, e di conseguenza far salire la nostra bolletta del riscaldamento. Per di più, ogni euro risparmiato sulla bolletta fa bene non soltanto alle nostre tasche. Infatti ci aiuta anche a salvaguardare l’ambiente, dato che il riscaldamento domestico è tra le più grandi cause dell’inquinamento atmosferico. Dunque come fare per ridurre al massimo la dispersione di calore in casa e evitare gli spifferi?

Ecco il sistema più veloce per evitare la dispersione di calore e risparmiare sulla bolletta del riscaldamento.

Il paraspifferi aiuta a mantenere il calore in casa

Spesso i metodi più antichi si rivelano anche i migliori. Le massaie di una volta sapevano benissimo che uno spiffero può far abbassare anche di molto la temperatura di una stanza, e per questo hanno inventato uno strumento utilissimo: si tratta del ‘paraspifferi’. Il paraspifferi è una specie di ‘salsicciotto’ che si mette alla base delle porte per evitare che dall’esterno entri dell’aria fredda. I paraspifferi possono essere fatti di semplice stoffa, di spugna, di materiali isolanti, o anche di sacchetti pieni di grano o riso.

Sono disponibili per l’acquisto nella maggior parte dei negozi di articoli per la casa, oppure possiamo crearli anche noi, ecco come. Utilizzare un paraspifferi è il sistema più veloce per evitare la dispersione di calore e risparmiare sulla bolletta del riscaldamento, ma ci sono anche altre raccomandazioni.

Meglio tenere chiuse le porte interne

Un’altra raccomandazione per evitare la dispersione di calore in caso di spifferi, è di tenere le porte interne chiuse. In questo modo si isolerà la stanza in cui sono presenti gli spifferi. Se per esempio abbiamo degli spifferi in corridoio, è meglio tenere chiuse le porte delle camere e del salone, in modo che ci sia meno dispersione di calore. Importante anche ricordarsi di chiudere le persiane dopo il tramonto, in modo da disperdere meno calore attraverso i vetri.