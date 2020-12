Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando acquistiamo delle pile, o delle batterie, che dir si voglia, siamo davanti all’amletica scelta se investire in quelle di marca e relativo prezzo, oppure virare su quelle economiche, ma molto meno durature. Il periodo poi a cui andiamo incontro è senz’altro di quelli giusti per testare la validità delle batterie. Tra giocattoli di Santa Lucia e Natale, illuminazioni e decorazioni per albero e presepe, la spesa per le pile è una di quelle maggiori. Non per niente, a livello commerciale, in tutte le rivendite, troviamo gli espositori di batterie vicino ai giocattoli. Oggi, i nostri Esperti suggeriscono il sistema migliore per conservare le pile e farle durare più a lungo nel tempo.

La prima cosa da fare

Sembrerà scontato, ma se acquistiamo batterie in abbondanza e saremo sicuri di non utilizzarle tutte, non apriamole, liberandole dalla confezione originale. Questo perché l’involucro protegge le pile da uno dei nemici principali: l’umidità. Senza contare poi, cosa che ci fa anche molto arrabbiare, che mischiando tutte le pile insieme, rischiamo di buttare anche quelle ancora nuove.

I terminali distanti tra loro

Il sistema migliore conservare le pile e farle durare più a lungo nel tempo è anche uno dei trucchetti che gli specialisti conoscono meglio. Non dobbiamo mai tenere i terminali positivi e negativi vicini, o, in contatto. Semplicemente perché, conducendo tra di loro anche un livello bassissimo di elettricità, contribuiscono comunque a scaricarle di energia. Ecco perché conviene rifarsi al primo consiglio e lasciarle nella confezione originale.

Il famoso frigorifero

Da bambini, negli scout o in gruppi simili, ci avevano insegnato che conservare le batterie in frigo, le avrebbe fatte durare di più. Verità sacrosanta, perché la temperatura ideale delle batterie non dovrebbe superare mai i 20 gradi. Ma, se vogliamo effettivamente riporle in frigorifero, sarà meglio avvolgerle nei sacchetti di plastica a uso alimentare, dotati di chiusura ermetica. Questo semplice trucco può in effetti aumentare di un terzo di vita le nostre pile.

