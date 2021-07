L’abbondanza della frutta in estate e la sua bellezza ci inducono a lasciarla fuori dal frigorifero in bella mostra e alla portata dei bambini, perché la preferiscano ai soliti snack industriali.

Ma questa allegra esposizione ci riempie la cucina o il soggiorno di nugoli di fastidiosi insetti come mosche, moscerini e spesso anche formiche. Vediamo oggi il sistema infallibile per tenere la frutta al riparo da mosche e moscerini.

Aceto e zucchero, la combinazione letale

Gli stratagemmi per allontanare gli insetti dalla frutta sono efficaci, naturali e conosciuti da molti anni e le nostre nonne le hanno sempre utilizzati.

Possiamo mettere sul tavolo, vicino alla fruttiera, un piattino con un dito di aceto di vino. Gli insetti non si avvicineranno di sicuro alla frutta.

Se vogliamo tenere il tavolo sgombro, basta mettere sul lavandino o in un angolo del soggiorno un vaso con un dito di zucchero. In questo modo l’attenzione degli insetti sarà dirottata lontano dalla frutta.

Decorare e proteggere

Anche la lavanda e l’origano essiccati sono degli ottimi deterrenti per allontanare mosche e moscerini dalla frutta. Basta posizionarli in prossimità del cesto.

Oppure, infilare dei rami decorativi di queste varietà vegetali tra pesche, ciliegie e albicocche. Potremo in tal modo creare una scenografica composizione floreale da far invidia alle nature morte di Caravaggio.

Il sistema infallibile per tenere la frutta al riparo da mosche e moscerini

In montagna sono spesso utilizzati l’olio essenziale di eucalipto, geranio o citronella, inseriti in diffusori manuali o elettrici. Attenzione a non accontentarsi di altre essenze se queste non sono disponibili al supermercato o in erboristeria. Perché altrimenti si ottiene l’effetto contrario.

Mettiamo in fuga le formiche

Se gli insetti volanti se ne vanno ma le formiche insistono e hanno scalato il tavolo della cucina, possiamo allontanarle con un altro sistema facile e naturale.

Le formiche hanno sempre un punto di ingresso nella stanza. Può essere una fessura nel muro o una piccola intercapedine negli infissi delle finestre.

Basta spargere un po’ di borotalco sul davanzale o nell’angolo della cucina o del soggiorno, per stoppare la creazione di un punto di raccolta o di un formicaio.