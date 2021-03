Ogni stagione ha i suoi colori che fanno tendenza. Negli ultimi anni impazzano anche le tonalità pastello e i crazy color. Sono tutti fantastici sulle teste delle modelle delle riviste che si sfogliano dal parrucchiere. Ma su di noi? Quale sarà l’effetto finale?

La scelta della tinta dei capelli non è affare da poco. Si tratta di una scelta delicata da valutare con calma, prendendo in considerazione tanti fattori. Il colore dei capelli è come un abito: può essere stupendo ma non sta bene su tutte. Bisogna scegliere quello che esalta i nostri punti di forza e che nasconde gli eventuali difetti.

Vediamo allora qual è il sistema infallibile per scegliere il colore dei capelli che sta meglio e per un effetto naturale.

Carnagione

Per prima cosa occorre stabilire se si ha una carnagione fredda o calda. Per farlo va individuato il sottotono della pelle. Stabilirlo è semplice, basta fare il test delle vene. In una stanza illuminata dalla luce naturale, osservare le vene dei polsi: se hanno sfumature bluastre, il sottotono della pelle è freddo; se tendono al verde, allora si è in presenza di un sottotono caldo.

Per i sottotoni freddi, in genere dalla carnagione molto bianca, quasi diafana, stanno bene i toni freddi e decisi, come il biondo freddo, le sfumature più decise di rosso e il nero corvino. Chi invece ha la pelle scura con sottotono freddo, deve puntare sul castano intenso.

La pelle con sottotoni caldi si sposa bene con le colorazioni calde e dorate: castano dorato, caramello, cioccolato, rosso ramato, tutti i biondi dalle sfumature calde…

Per la pelle olivastra, la scelta migliore è il nero corvino, magari illuminato da qualche ciocca un po’ più chiara.

Colore degli occhi

Da valutare con la stessa importanza dell’incarnato anche il colore degli occhi.

Ecco i vari casi:

Gli occhi scuri stanno benissimo i castani scuri e i mori intensi. Perfetto, ad esempio, il color moka;

Chi ha occhi nocciola dovrebbe puntare sul castano caldo dorato. Ok anche ai colori miele e caramello;

Gli occhi verde scuro stanno bene con le tinte calde, come il castano dorato, il biondo caldo, il ramato;

Con gli occhi verde chiaro si intonano alle tonalità fredde, come il biondo cenere, il castano intenso e il rosso deciso;

Pe chi ha occhi azzurro/blu o grigi, via libera a tutte le tonalità fredde.

Quello appena descritto è sicuramente il sistema infallibile per scegliere il colore dei capelli che sta meglio e per un effetto naturale. Se però non si è ancora ben convinti, si può fare una prova con una parrucca o una simulazione con le tantissime applicazioni che si trovano in rete.