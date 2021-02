Con le restrizioni dovute ai DPCM, ci troviamo spesso ad ordinare cibo a domicilio. Ci sono infatti tanti ristoratori che hanno iniziato a offrire questo tipo di servizio, spesso appoggiandosi alle app di food delivery. Ma a volte queste hanno prezzi piuttosto alti. Per cui oggi proponiamo un metodo per evitare di spendere troppo.

Bisognerà procurarsi varie app, e controllare bene le varie offerte. Con un po’ di impegno, avremo trovato il sistema infallibile per risparmiare anche il 50% quando si ordina cibo a domicilio.

Le varie app

Innanzitutto, bisogna procurarsi tutte le app che operano nella propria zona. Ce ne sono parecchie, le principali sono Just Eat, Deliveroo, Glovo e Uber Eats. È importante scaricarle tutte, innanzitutto per poter scegliere tra tutti i ristoranti che fanno delivery nell’area. E poi in tal modo si possono confrontare tutti i prezzi e le offerte.

Come risparmiare

Una volta che abbiamo tutte le app, apriamole e vediamo quali stanno facendo offerte. Ciascuna app ha un pulsante “offerte speciali”, che mostra tutti i ristoranti che stanno proponendo sconti in quel momento.

In particolare, cerchiamo di capire quale di queste ha offerte sul cibo che ci interessa. Se ad esempio vogliamo un hamburger, e Deliveroo sta facendo un’offerta sui fast food, allora ordiniamo di lì. Bisogna controllare piuttosto frequentemente, perché è possibile che le offerte vadano e vengano abbastanza in fretta.

Il risparmio però è garantito: non è raro riuscire a trovare sconti che vanno fino al 50%, con consegna spesso gratuita.

Attenzione alla posta

Inoltre, a volte queste app ci mandano e-mail con dei coupon o degli sconti speciali. Un esempio è Uber Eats che fornisce sconti sostanziosi (anche di 20 euro) sul primo ordine. Per cui teniamo d’occhio la nostra casella di posta, perché può contenere qualcosa di utile per risparmiare.

Insomma, abbiamo capito qual è il sistema infallibile per risparmiare anche il 50% quando si ordina cibo a domicilio. Ci permette in pochi passi di spendere di meno ogni volta. E se siamo interessati a spendere meno anche su altre spese, proponiamo una guida anche per quello.