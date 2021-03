Il fatturato di un’attività è la proiezione economica dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che commercializza. Per effettuare le vendite l’azienda deve prima acquistare o produrre i beni da vendere. Non è tutto, deve anche pagare tutti i fattori produttivi utili per arrivare alla vendita dei beni o servizi.

Per generare un euro di fatturato l’imprenditore deve investire una certa somma di denaro. Se l’investimento per generare il fatturato è inferiore al fatturato stesso, l’azienda produce utili. In caso contrario, l’imprenditore sopporterà una perdita.

Sembra scontato che le spese debbano essere inferiori ai ricavi, ma spesso non è cosi. Come accorgersene senza l’aiuto di un esperto? Basta adottare il sistema della casalinga per capire se un’azienda brucia cassa o produce utili.

Un semplice metodo

Innanzitutto bisogna sommare tutti i debiti: fornitori, Fisco, dipendenti e saldo negativo del conto corrente. Successivamente bisogna controllare l’andamento di questi fattori tra un periodo e l’altro. Si consiglia di farlo su base settimanale.

Se i debiti stanno crescendo è probabile che si stia bruciando cassa, se sono in calo si sta producendo ricchezza. Se non hai comprato attrezzature utili la probabilità che si stia bruciando soldi è molto più alta.

Questo è un modo semplice per capire se il denaro sta sparendo senza accorgersene. In questa maniera si anticipa la telefonata del direttore di banca che richiama all’ordine.

È utile, inoltre, dividere la cassa in tre cassetti separati. Il primo è quello alimentato dagli acquisti e dalle vendite di beni a durata pluriennale come macchinari o veicoli.

Il secondo viene alimentato dai movimenti collegati ai finanziamenti che l’azienda ha ricevuto oppure ha ripagato. Il terzo è quello collegato a tutte le spese e i ricavi provenienti direttamente dalle vendite di beni e servizi.

La somma dei cassetti determina l’andamento della cassa totale ed è il principale indicatore di come stanno andando le cose.

Ecco svelato, dunque, il sistema della casalinga per capire se un’azienda brucia cassa o produce utili.