Tra i gioielli che simboleggiano la fedeltà all’interno della coppia, nessuno ha la valenza che viene tributata agli anelli. Tra questi, esistono delle eccellenze regionali e internazionali capaci di brillare e distinguersi dalla massa. Oggi andremo alla scoperta di un anello quasi sconosciuto che da secoli suggella i fidanzamenti della tradizione sarda, la “man’e fidi”.

Il simbolo della fedeltà perpetua in questo bellissimo gioiello regionale

Il popolo sardo è famoso per le sue capacità artigianali. Tra le sue più belle creazioni sicuramente possiamo trovare il cocco e la ben più famosa fede sarda. Ma pochi sanno che esiste un altro piccolo gioiello che i fidanzati di questo popolo usavano scambiarsi in occasione del proprio fidanzamento ufficiale.

Il meccanismo interno

Molti, infatti, non sanno che l’anello che simboleggia la fedeltà nella tradizione sarda non è tanto la loro caratteristica fede, ma la “man’e fidi”. Questo anello deve il suo nome alle due mani intrecciate che, ad un primo sguardo, sono l’elemento più importante dell’ornamento.

Ma non tutto è ciò che sembra. Infatti il gioiello cela un meccanismo interno che permette di aprirlo. Sbloccandolo, le due mani si allontanano e al loro interno è possibile vedere un cuore. Sciogliendolo ulteriormente, il monile si scompone in tre anelli intricati che originariamente erano posizionati l’uno sopra l’altro.

Le simbologie nascoste

Questi piccoli particolari hanno delle forti valenze simboliche. Le mani che sorreggono il cuore rappresentano il voto di fedeltà fatto dall’amata nei confronti del suo fidanzato.

Inoltre, richiama il gesto della “dextrarum iunctio”. Ovvero la stretta di mano che sanciva l’antico matrimonio romano. Infine, i tre cerchi richiamano sia il simbolo dell’infinito sia degli antichi simboli celtici legati alla femminilità.

Per questo motivo, se non si è ancora comprato un gioiello alla propria fidanzata, e se si volesse optare per qualcosa di particolare, questo potrebbe rappresentare la scelta giusta. Non ci sono dubbi che il simbolo della fedeltà perpetua in questo bellissimo gioiello regionale sia un’idea romantica e ricca di significato.