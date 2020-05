Il settore immobiliare pronto a esplodere al rialzo a Piazza Affari?

Coima RES è una società che opera nel settore immobiliare soprattutto nell’ambito milanese con specializzazione nel segmento uffici.

Come ha dichiarato l’amministratore delegato Manfredi Catella, Coima RES ha chiuso il primo trimestre con risultati che “non sono stati influenzati in modo significativo dalla crisi Covid-19, dato che il lockdown in Italia è iniziato il 9 marzo 2020”.

Andando a guardare la trimestrale, infatti, ci sono luci e ombre. Ad esempio i canoni di locazione sono cresciuti del 27% a 11,1 milioni di euro, così come l’ebitda che è cresciuto del 37,8% a 7,6 milioni di euro. L’utile netto, invece, è diminuito del 29,4% a 3,3 milioni di euro. Un punto importante è che il gruppo conferma il dividendo pari a 0,30€ per azione, rendimento della cedola pari al 4,9%, che sarà pagato a metà giugno.

Questi numeri hanno portato Mediobanca a pubblicare un report nel quale confermano il rating Outperform con un prezzo obiettivo di 9€. Queste indicazioni sono in linea con quelle degli altri analisti che vedono un consenso medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Tra le motivazioni che hanno indotto Mediobanca ad avere una visione positiva sul titolo

la resilienza del modello di business della società, che concentra il 90% dei suoi asset a Milano, città che traina il settore immobiliare, e in particolare nelle zone più strategiche, come Porta Nuova. Non solo. Coima ha come clienti società multinazionali, che siglano contratti di affitto di lungo periodo, aspetto che sostiene la generazione di cassa anche in presenza di un maggior rischio.

Il settore immobiliare sotto la lente dell’analisi grafica e previsionale

Coima RES (MIL:CRES) ha chiuso la seduta del 26 maggio a 6,20€ in rialzo dello 1,97% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione ribassista in corso sul time frame giornaliero è ribassista, ma stenta a decollare. Il I° obiettivo di prezzo in area 5,745€, infatti, rimane ancora distante. Anzi, le quotazioni si stanno avvicinando al decisivo livello in area 6,307€. Una chiusura superiore a questo livello farebbe esplodere al rialzo le quotazioni di Coima RES. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 6,09€ farebbe precipitare i prezzi verso area 5,745€

Approfondimento

Per la scheda completa sul titolo Coima clicca qui.