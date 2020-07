Il settore farmaceutico può volare anche senza il Covid-19

Il settore farmaceutico a Piazza Affari è rappresentato sull’indice principale del Ftse Mib solo da due società Diasorin e Recordati.

La prima azienda ha avuto una performance straordinaria grazie alla pandemia da Covid-19 e in futuro potrebbe continuare lungo questa strada (Il nuovo test sierologico riuscirà a risollevare le sorti di Diasorin?).

Recordati, invece, non ha tratto vantaggio da quanto accadeva causa pandemia, ma ha continuato a sviluppare nuovi prodotti di grande impatto in altri settori. Nelle ultime sedute, però, sta mostrando una superiore forza relativa. È proprio di questi giorni, infatti, la notizia che il secondo studio di Fase III LINC-4 col farmaco Isturisa (osilodrostat) per il trattamento di pazienti con malattia di Cushing per i quali l’intervento chirurgico all’ipofisi non è indicato o non è stato risolutivo, ha dato risultati positivi.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

A sostenere il titolo del settore farmaceutico, poi, è giunta anche Goldman Sachs che ha alzato il giudizio da Neutral a Buy con target price alzato da 40€ a 51,8€ per azione. In generale, le raccomandazioni degli analisti sono positive (media Overperform), ma il prezzo obiettivo medio è di poco inferiore ai livelli attuali.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Recordati

Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 41,42€ in rialzo del 2,18% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione rialzista in corso ha già raggiunto e superato il suo II° obiettivo di prezzo in area 42,135€. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso il III° obiettivo di prezzo in area 49€. Poiché questo livello rappresenta la massima estensione, al suo raggiungimento potremmo assistere a un ritracciamento delle quotazioni.

Lo spazio di apprezzamento delle quotazioni, quindi, è molto limitato.

Nel breve la situazione potrebbe virare al ribasso nel caso in cui le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 42,135€.

Approfondimento

La scheda del titolo Recordati con il link agli articoli precedenti è disponibile qui.