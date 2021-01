Dopo un anno terribile, il settore dell’acciaio potrebbe esprimere un titolo top performer nel 2021.

In generale l’industria dell’acciaio ha molto patito le conseguenze della pandemia. Per cui titoli come Costamp Group, Tenaris e Thyssenkrupp nell’ultimo anno hanno subito perdite tra il 30 e il 50%.

In questo articolo i nostri Analisti si sono concentrati sul più piccolo dei tre titoli: Costamp Group che con una capitalizzazione di circa 50 milioni di euro è una scialuppa al cospetto di navi da guerra come Tenaris e Thyssenkrupp che capitalizzano miliardi di euro.

Al momento non ci sono analisti che coprono il titolo, ma la sua valutazione si può ricavare dal confronto tra le quotazioni attuali e il fair value di Costamp Group. Da questo confronto ricaviamo che il titolo è sottovalutato del 30% circa.

Dalla valutazione basata sui multipli di mercato, invece, si ottiene un titolo sopravvalutato.

Il settore dell’acciaio potrebbe esprimere un titolo top performer nel 2021: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Costamp Group (MIL:MOD) ha chiuso la seduta dell’8 gennaio a quota 1,12 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti la tendenza in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Tuttavia lo stato di salute delle due proiezioni è abbastanza differente.

Nel caso del settimanale da ormai sette settimane le quotazioni sono attaccate al livello in area 1,11 euro. Rimangono, quindi, intatte le condizioni affinché si raggiungano gli obiettivi successivi indicati in figura.

Sul mensile, invece, affinché la proiezione possa esprimere tutto il suo potenziale dobbiamo attendere una chiusura mensile superiore a 1,38 euro. In questo caso si rafforzerebbe lo scenario che vede le quotazioni dirette verso, in ordine crescente, area 2,16 euro, 3,42 euro e 4,68 euro. In questo caso, quindi, si creerebbero le condizioni per un rialzo superiore al 300% rispetto ai livelli attuali.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 1,11 euro metterebbe in serissima difficoltà anche la proiezione di lungo periodo sul time frame mensile.

Time frame settimanale

Time frame mensile