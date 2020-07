Potrà sembrare strano, ma il settore dei semiconduttori offre lo spunto per un interessante investimento di lungo periodo. La stranezza è legata al fatto che i titoli dei semiconduttori sono sempre visti come legati alla new economy e ai ruggenti anni di inizio millennio. In realtà adesso quella che un tempo era la new economy adesso è alla base della vita di tutti i giorni. Conseguentemente anche l’approccio a questi titoli azionari deve necessariamente cambiare.

Un esempio è STMicroelectronics, una delle società leader nel settore dei semiconduttori e la conferma di quanto abbiamo scritto è nella tabella seguente. Il settore dei semiconduttori ha fatto sistematicamente meglio del mercato, mentre STMicroelectronics ha fatto ancora meglio. Basti pensare che negli ultimi cinque anni le azioni della società italo-francese hanno reso il 325%, con un rendimento medio annuo superiore al 60%.

Ecco spiegato perché il settore dei semiconduttori offre lo spunto per un interessante investimento di lungo periodo

STMicroelectronics Settore riferimento Mercato 7 giorni 4.8% 4.5% -1.0% 30 giorni 12.8% 12.7% 2.6% 90 giorni 19.5% 19.7% 13.5% 1 anno 53.2%51.8% 43.8%42.6% -6.4%-8.3% 3 anni 89.2%82.6% 79.1%73.9% 11.3%2.0% 5 anni 325.9%280.1% 188.9%156.8% 26.7%9.6%

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario STMicroelectronics

Il titolo (MIL:STM ) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 23,73€ in ribasso del 2,02% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e non ci sono pericoli lungo il cammino che porta al II° obiettivo di prezzo in area 29,778€. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni verso il III° obiettivo di prezzo in area 33,721€.

Una chiusura giornaliera inferiore a 25,817€ farebbe invertire al ribasso la tendenza di breve.

Time frame settimanale

Sul settimanale tutto procede come da previsione e il I° obiettivo di prezzo in area 30,104€ è ormai a portata di mano. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 46,548€. La massima estensione del rialzo si trova in area 62,919€.

Chiusure settimanali inferiori a 23,83€ darebbero forza ai ribassisti che prenderebbero il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 20€.

Time frame mensile

La tendenza mensile è al rialzo sostenuta da un segnale di BottomHunter, Gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura. Da notare che potenzialmente le quotazioni raggiungendo la massima estensione del rialzo in corso potrebbero quasi triplicare il loro valore.

Chiusure mensili inferiori a 20,89€ farebbero invertire la tendenza di lungo al ribasso.

