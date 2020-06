Il settore auto continua a soffrire, mentre Ferrari vola. Dove è diretta la casa del cavallino rampante?

I dati auto sulle vendite maggio del settore auto in Italia sono ancora una volta impietosi. Il mercato ha ceduto il 49,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’usato, che secondo diversi analisti avrebbe dovuto trascinare la ripresa, è andato solo un po’ meglio con una contrazione dei volumi del 44,6%. Nei primi cinque mesi è stato vendute 451.366 auto nuove, la metà a paragone dello scorso anno (-50,5%).

In questo quadro desolante dove tutte le case automobilistiche hanno visto una contrazione delle vendite spicca il dato di Ferrari che ha visto un incremento delle vendite del 47,62%. Un dato eccezionale che conferma la solidità del marchio. Se poi estendiamo il campo al periodo gennaio-maggio la situazione non cambia. A fronte di un mercato che ha visto una contrazione del 50%, il marchio Ferrari ha visto ridurre le vendite solo del 15%. Numeri eccezionali in un settore auto veramente in forte crisi.

Tuttavia la forza del fatturato Ferrari non trova riscontro nel giudizio degli analisti che hanno un consenso medio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 5%. Sopravvalutazione che sale al 170% circa se si confronta al suo fair value.

Come comportarsi in casi come questo? Bisogna seguire i dati per cercare di anticipare il mercato oppure seguire le indicazioni dell’analisi tecnica.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Ferrari

Le azioni Ferrari (MIL:RACE) hanno chiuso la seduta del 2 giugno in rialzo dello 0,23%, a quota 152,5€, rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha già raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 150,665€. Settimana scorsa questa importante resistenza è stata rotta al rialzo, per cui se venisse confermata alla chiusura del 5 giugno si creerebbero le condizioni per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 187,473€. La massima estensione del rialzo si trova in area 224,282€. Da notare che il rialzo è supportato da un segnale di BottomHunter.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 150,665€ aprirebbe le porte a un ribasso almeno fino in area 136€.

Approfondimento

Ferrari corre nel 1° trimestre ma rivede stime 2020