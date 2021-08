Le vongole veraci sono riconosciute come uno degli alimenti più ricchi di ferro. Infatti, detengono il primato tra tutti i molluschi con 28mg di ferro per 100 grammi. Oltre al ferro, le vongole contengono ottime quantità di proteine e minerali. A questo si aggiungano anche il calcio, fondamentale per le ossa, e il potassio, associato al buon funzionamento della pressione sanguigna e del cuore. Inoltre le vongole sono un cibo poco calorico. Si parla di 72 calorie per 100 grammi di questi molluschi. Insomma, le vongole sono un alimento sano, nutriente e anche prelibato. Il modo migliore per gustarle è abbinarle a un bel piatto di pasta.

Questa preparazione non richiede particolari competenze ed è molto veloce. Ciò se non fosse per il piccolo particolare della sabbiolina che si annida all’interno delle vongole. Infatti, è risaputo che prima di essere cucinate, le vongole devono spurgare. Gran parte delle volte questo passaggio diventa noioso e lungo, proprio perché non si conosce un metodo efficace. Se stiamo cercando un trucco davvero facile c’è il semplicissimo metodo per spurgare le vongole con un ingrediente segreto. In pochi passaggi, le nostre vongole saranno pronte per essere cucinate.

Il semplicissimo metodo per spurgare le vongole con un ingrediente segreto

Il segreto per riconoscere vongole fresche e di buona qualità è che queste si presentino ben chiuse. La prima cosa da fare dopo l’acquisto è eliminare gli esemplari morti e quelli col guscio rotto. Può succedere di trovarne qualcuno e si rischia di rovinare il sugo.

Successivamente si passa alla spurgatura. Prepariamo una ciotola ampia e riempiamola con una salamoia di 35grammi di sale per ogni litro d’acqua. Cerchiamo di utilizzare un’acqua poco clorata o precedentemente depurata. Inseriamo un colapasta e versiamo le vongole. Per finire posizioniamo la ciotola in frigorifero con un coperchio sopra. L’ammollo dovrà durare 2 ore.

Un ingrediente segreto da utilizzare in questa fase è la farina. Nella fase dell’ammollo le vongole vive, se nutrite, si aprono e sputano i granelli di sabbia al loro interno. Superata questa fase, bisogna scolare le vongole. Prendendole una per una si fa l’ultimo controllo picchiandole leggermente su un foglio di carta da forno o da cucina. Questa è l’ultimo passaggio che consente di eliminare gli ultimi residui di sabbia. Ora le vongole sono pronte per essere cotte.

