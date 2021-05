Il semplicissimo metodo per orientarsi facilmente tra i look alla moda in questo periodo a cavallo fra primavera ed estate

Vestirsi senza avere caldo o freddo e seguendo i trend del momento non è sempre facile, soprattutto quando di giorno c’è una temperatura e di sera un’altra. Quando si lavora tutto il giorno fuori casa, si rischia di commettere errori grossolani che possono portarci a mal di gola, raffreddore o febbre passeggera.

Inoltre si possono commettere innumerevoli strafalcioni di abbinamenti di stile, di tessuti o altro ancora. Ma per rimediare a tutto ciò basterà seguire un metodo per orientarsi tra i look alla moda in questo periodo a cavallo fra primavera ed estate.

Come vestirsi in questo periodo senza commettere errori

Il passaggio dalla primavera all’estate è uno dei periodi più critici per orientarsi sul giusto abbigliamento da indossare. In questi casi è molto facile cadere in strafalcioni di stile oppure perdere tanto tempo davanti all’armadio osservando e provando molti o troppi capi prima di decidere.

Una delle regole che un po’ tutti adottano è quella di vestirsi a strati. La regola è molto semplice, basterà abbinare tutto proiettandosi per temperature da spiaggia il giorno e temperature più fresche da aperitivo o cena.

Ad esempio un paio di pantaloni abbinati ad un body con maniche lunghe di giorno e di sera una giacca abbinata per coprirsi le spalle può essere il giusto abbinamento a strati. Stessa regola per un pantalone di tessuto con una camicia e un maglioncino sulle spalle. Basterà portare sempre con se un capo che possa dare un po’ di calore per quando si ha più bisogno.

Un classico abbinamento primaverile è da sempre un look fresco e giovanile come un la salopette da indossate con un top o una t-shirt. Questo è l’abbinamento perfetto che si può trasformare in un jeans con le tracolle scese da abbinare così ad una giacca o ad un maglioncino di filo.

Costretti a lavoro con abiti come un tailleur? Niente paura perché il classico pantalone e giacca si possono spezzare. Il pantalone del tailleur abbinato a camicia e maglioncino di filo sulle spalle oppure la giacca del tailleur abbinato al jeans con una t-shirt.

Giacca o cardigan? in questo caso chi non sa decidere il giusto compromesso è la giacca blazer un vero evergreen che non può mancare per essere sempre alla moda. Qualsiasi abbinamento con questa favolosa giacca sarà un successo, in quanto è molto versatile.

L’intramontabile trench è da sempre uno dei capi classici perfetti per ogni occasione. Indossato con un paio di jeans a vita alta, non si sbaglia mai. Sagoma la silhouette e dona classe ed eleganza oltre il tempo.

La tuta jumpsuit è uno dei look più comodi per godersi la giornata all’insegna del relax. Si tratta di una tuta composta da un pezzo di stoffa continuo, comoda e pratica per tutte le occasioni. Si adatta a qualsiasi tipo di fisico, risaltandone le forme.

Per completare qualsiasi look scelto, gli accessori come i gioielli generosi, sono perfetti da indossare in questo periodo.