Il semplicissimo ingrediente da aggiungere a ogni soffritto per moltiplicarne il sapore

Come ogni cuoco che si rispetti sa, il soffritto è base fondamentale per la preparazione di molti dei piatti più apprezzati della nostra tradizione culinaria. Pur nella sua semplicità di esecuzione e di ingredienti, un soffritto non può mai mancare se stiamo preparando ad esempio un risotto, ma anche piatti di carne o di verdure.

Oltre agli ingredienti classicissimi che tutti conosciamo, possiamo anche aggiungere al nostro soffritto un ingrediente semplicissimo, che tutti abbiamo in casa, per dare una nota di sapore in più a tutti i nostri piatti, e non soltanto a quelli più raffinati.

Ecco il semplicissimo ingrediente da aggiungere ad ogni soffritto per moltiplicarne il sapore.

Aggiungere del vino bianco per risultati da grandi chef

Tutti conosciamo la materia prima per produrre un buon soffritto: cipolle, carote, sedano, e ovviamente, un buon olio di oliva. Ma se non abbiamo tempo o ci manca qualche ingrediente, il soffritto può anche essere preparato soltanto con la cipolla o anche con ingredienti simili quali lo scalogno o il porro.

Qualunque sia la nostra ricetta preferita per un soffritto, però, non potrà che essere migliorata da questo ingrediente. Il semplicissimo ingrediente da aggiungere ad ogni soffritto per moltiplicarne il sapore è un po’ di vino bianco. Proprio così, un ingrediente semplicissimo che però saprà trasformare il nostro soffritto in un prodotto da grandi chef

Perfetto anche per insaporire il soffritto già pronto del supermercato

Molti di noi sono abituati a utilizzare il vino bianco per sfumare alcune pietanze. Prima fra tutte il risotto, ma è anche molto usato in piatti di carne.

Spesso non ci viene l’idea di aggiungere un po’ di vino bianco anche al soffritto più umile che useremo per preparare il sugo della pasta, o un piatto di verdure. Un soffritto con un cucchiaio o due di vino bianco saprà sicuramente donare un sapore più pieno e raffinato a qualunque nostra pietanza. Aggiungere un po’ di vino bianco è anche un’ottima idea per insaporire il soffritto già pronto. Il quale può essere acquistato al banco freezer del supermercato, a cui molti di noi ricorrono quando manca il tempo per prepararlo con ingredienti freschi.

Un buon soffritto saprà trasformare anche una latta di fagioli insipidi in un contorno da leccarsi i baffi, ecco come.