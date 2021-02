Quando arriva l’ora di pranzo o della cena può capitare di non aver molta voglia di cucinare. Oppure siamo un po’ di corsa e non abbiamo tempo di realizzare dei veri è proprio piatti.

In questi casi si presentano un ventaglio di alternative. Tra tutte spicca il classico toast con tutte le sue piccole variazioni. Dalla scelta dell’affettato a quella del pane o del formaggio. In ogni caso è sempre un’ottima alternativa al solito pasto cucinato. Sfizioso e velocissimo da preparare è ideale per queste situazioni in cui non abbiamo tempo o voglia di metterci ai fornelli. C’è solo un piccolo inconveniente con il formaggio che si risolve con il semplice trucco del tostapane che però non viene in mente a nessuno.

Il fastidioso problema

Molto spesso quando facciamo scaldare il nostro toast accade qualcosa che può in parte rovinarci il pranzo. Il tanto amato formaggio filante infatti straborda dalla parte inferiore del panino. In questo modo va ad attaccarsi alla griglia di metallo del tostapane. Così incorrono tre fastidiose situazioni. Per prima cosa sarà più difficile riuscire a levare il toast che tramite il formaggio è rimasto attaccato alla griglia. Può rimanere attaccata una buona parte di formaggio e quindi dovremmo rinunciarvi. Oppure provare a recuperarla aspettando che si freddi la griglia altrimenti ci potremmo scottare. Quindi quello che doveva essere un’alternativa facile, gustosa e veloce al solito pasto diventa qualcosa di complicato lungo e snervante. Per fortuna però il semplice trucco del tostapane che però non viene in mente a nessuno eliminerà il problema alla base.

Il trucco del tostapane

La soluzione a questo inconveniente è così ovvia che nessuno ci pensa. Infatti l’unica cosa da fare è quella di mettere il tostapane in posizione orizzontale. Niente di più semplice ma tuttavia molto pratico per il nostro problema. Mettendo in questo modo il tostapane il formaggio non potrà più colare sulla griglia. Perché il pane stesso fungerà da barriera di contenimento. È qui che il formaggio sarà spinto dalla forza di gravità. Ecco allora che potremmo davvero gustarci velocemente un bel toast senza dover metterci a cucinare.