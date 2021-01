Tutti quanti i padroni di un micio vogliono trovare il modo per farsi amare dal proprio amico. A volte raggiungere questo traguardo è semplice, bastano alcune carezze e dei croccantini. Altre volte, invece, è decisamente difficile stabilire un rapporto con il proprio animale.

Esistono, però, alcuni consigli che ci possono avvicinare in maniera facile e costruttiva alla nostra meta. Per questo motivo, oggi spiegheremo il semplice trucco con cui il padrone può farsi voler bene dal proprio gatto.

La psicologia del gatto

Tutti quanti i padroni vogliono farsi amare dal proprio gatto e ricevere un affetto incondizionato. Proprio per questo spesso compriamo ai nostri mici cibi di ottima qualità, bastoncini premio o giocattoli con cui divertirsi.

Questi fattori possono garantirci l’attenzione del nostro felino, ma non bastano a renderlo realmente felice. Il nostro gatto ha delle esigenze di cui spesso ci dimentichiamo. Solamente il soddisfacimento di questi bisogni lo renderanno veramente calmo e gli permetteranno di donarci tutto quanto il suo affetto.

Tra queste necessità, ve ne è una fondamentale che tuttavia viene presa troppo poco spesso in considerazione dai padroni.

Più in alto

Avendo la possibilità di avere un gatto in casa tantissimi padroni si abituano all’idea di vederlo stare “sul pavimento”. Alcuni arrivano persino a lamentarsi e sgridare i propri mici quando salgono sui mobili o su posti sopraelevati.

Facendo questo però non sanno che stanno creando dei seri problemi al proprio gatto. Questi, infatti, è naturalmente portato a cercare dei posti sopraelevati.

In queste posizioni, infatti, è in grado di controllare con più tranquillità tutto quanto il “suo” territorio e sentirsi al sicuro. Per questo motivo un gatto privato di questa possibilità potrebbe mostrarsi timido e nervoso e non costruire un rapporto forte con il proprio padrone.

Per ovviare a questo problema, senza rischiare danni ai mobili di casa, basterà seguire il semplice trucco con cui il padrone può farsi voler bene dal proprio gatto. Si tratterà di dar vita, in un’aerea della casa, a percorsi sopraelevati fatti apposta per il nostro amico.

Progettare questi percorsi e un posto sopraelevato “privato” per il nostro amico farà in modo che questi sia più calmo e rilassato. In questo modo sarà più disponibile a stringere un rapporto con noi e allo stesso tempo lascerà stare in pace i nostri mobili.