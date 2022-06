Il semplice segreto per conservare melanzane e zucchine fresche a lungo anche senza frigorifero e dopo averle tagliate senza che si anneriscano

L’estate è appena cominciata e già ne stiamo assaporando profumi e sapori. In questa stagione i banconi della frutta e della verdura si tingono di colore per una scelta tanto ampia, quanto golosa. Ci sono i rossi pomodori principi di sughi, insalate e ricette di ogni tipo.

Poi melanzane, peperoni, zucchine, cavoli, fagiolini e frutta nettarina come anguria, melone, pesche e albicocche.

La varietà offerta in questo periodo dell’anno lascia spazio a una grande creatività in cucina.

É pur vero che le alte temperature rendono difficile la conservazione dei cibi, che si deperiscono più facilmente. Ecco perché si cerca di aiutarsi col frigorifero, che però non è una garanzia assoluta. Infatti, ogni cibo richiede di essere conservato in maniera diversa, rispetto ad un altro.

Nel caso specifico, oggi sveleremo il semplice segreto per conservare melanzane e zucchine anche per una settimana. Così eviteremo che appassiscano, diventino molli o che si crei della pericolosa muffa.

Vedremo anche un segreto per evitare che si anneriscano dopo averle tagliate.

Infine, daremo qualche consiglio per ottenere delle ottime conserve con questi ortaggi, per l’inverno da offrire ai nostri invitati. Un’idea fantastica per non rinunciare ai sapori di melanzane e zucchine anche fuori stagione.

Le melanzane appena raccolte, specialmente quelle non trattate, possono conservarsi per parecchi giorni. Questo vale anche per le zucchine che, però, deperiscono con più facilità, diventando spugnose.

Per chi non vuole utilizzare il frigorifero, c’è un modo semplice per mantenere intatti questi ortaggi.

Bisognerà procurarsi dei sacchetti di carta del verduraio con i quali proteggerle dall’umidità e riporle separatamente, una volta chiuso bene il sacchetto con uno spago. L’unica accortezza è che vengano riposte lontane da altre verdure (e specialmente frutta) e che siano ben asciutte quando le riponiamo nel sacchetto.

Chi desidera tenerle in frigorifero potrà conservare zucchine e melanzane sempre separate all’interno dei cassetti bassi. Il consiglio è di foderare i cassetti con della carta assorbente in modo da catturare l’umidità.

Se, invece, le abbiamo tagliate ma ci siamo resi conto che sono troppe, non è necessario buttarle. Infatti, melanzane e zucchine tagliate potranno essere riposte in uno scolapasta e irrorate con succo di limone e poi ricoperte di pellicola trasparente. L’acido citrico, infatti, aiuta le verdure ricche d’acqua a non ossidarsi e non toglie loro sapore.

Per finire, un’idea per una conserva invernale a base di zucchine o melanzane. Si tratta di una mousse semplicissima da preparare che può essere utilizzata come salsa d’accompagnamento o sugo per primi piatti.

Si realizza cuocendo una delle 2 verdure in acqua e aceto. Dopo melanzane o zucchine verranno frullate, condite con sale ed erbe aromatiche e conservate in un vasetto sotto un abbondante strato d’olio.

