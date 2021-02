Con la necessità di rimanere in casa durante il lockdown Netflix è diventato un compagno inseparabile di quasi tutti quanti gli italiani. Moltissimi di noi, infatti, hanno passato giornate interminabili a guardare le ultime serie uscite sulla piattaforma streaming. Ma ora che ci si può muovere di nuovo, si è posto il problema di guardare i film anche quando non si ha connessione dati. Ecco perché oggi scopriremo il semplice modo per guardare film su Netflix senza internet.

Film senza internet

Tutti quanti amiamo guardare i film su Netflix ma pochi sanno che è possibile farlo anche quando non si ha connessione internet. Per farlo è necessario scaricare i contenuti che si vuole visionare dalla piattaforma sul proprio device.

Prima di iniziare a spiegare come fare è però importante ricordare che ci sono delle significative limitazioni a questa opportunità.

La prima limitazione è legata al fatto che non è possibile scaricare dalla piattaforma qualsiasi film. La possibilità di accedere a questo servizio è cioè ristretta a specifici titoli e dipende dagli accordi stipulati con Netflix.

Il secondo limite è che i film non saranno visionabili per sempre, ma solamente per un determinato periodo di tempo. Per esempio, per molti titoli, una volta iniziato a visionare il film prescelto lo si potrà continuare vedere solamente per i successivi due giorni e non oltre.

Infine va tenuto ben presente che non tutti i dispositivi sono abilitati a questa funzione. Per esempio, nei dispositivi Apple, solamente quelli su cui è installato il sistema operativo iOS 9, o una versione successiva, potranno accedere a questa funzione.

Come scaricare

Il processo per scaricare film su Netflix è molto semplice. Se si utilizza uno smartphone basta entrare nella serie o nel film che si vuole scaricare e premere la freccia verso il basso al fianco del titolo scelto.

Nel caso, invece, si utilizzi un Pc si deve premere il tasto a tendina in alto a destra e poi ancora il tasto dedicato ai downloads. Purtroppo sembra che al momento non sia possibile attuare la stessa procedura sul Mac.

Detto questo, abbiamo spiegato il semplice modo per guardare film su Netflix senza internet.