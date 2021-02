Tutti abbiamo in casa degli stampini per i biscotti. Spesso questi rappresentano animali, stelle o cuoricini. Dopo un po’, però, abbiamo voglia di novità. Non è però necessario spendere soldi comprando stampini nuovi. Possiamo infatti inventare nuovi stampini a casa. Ecco il semplice metodo per creare stampini per i biscotti quasi a costo zero.

Semplici stampini fatti in casa

Per far questi stampini in casa abbiamo bisogno solo di due materiali: della carta stagnola e del nastro adesivo. Per aggiungere spessore e rendere più resistente lo stampino possiamo però usare anche altro materiale. È infatti possibile rinforzare lo stampo con dell’alluminio tagliato dalle teglie da forno usa e getta. Se non ce l’abbiamo, niente paura. Possono bastarci nastro adesivo e fogli di alluminio. Questi stampini fatti in casa ci permettono di scatenare la fantasia. Non c’è infatti limite alle forme che possiamo ottenere. Ecco quindi il semplice metodo per creare stampini per biscotti quasi a costo zero.

Come fare

Il procedimento è molto facile e non ci prenderà più di qualche minuto. Prima di tutto bisogna stendere un foglio di alluminio su un tavolo. Dopodiché bisogna iniziare a ripiegare il lato lungo su se stesso. La piega dovrebbe avere circa 2,5 cm di spessore. Continuare a ripiegare il foglio su se stesso. In questo modo avremo come risultato una striscia molto spessa e resistente di alluminio. Ora non resta che piegarla dandole la forma che desideriamo. A questo punto possiamo usare il nastro adesivo per attaccare insieme le due estremità. Se per caso lo stampino non è abbastanza resistente è possibile usare il nastro adesivo, pulito e trasparente, per rinforzarne i bordi.

In alternativa è possibile ricreare lo stampino usando un foglio più lungo di carta stagnola. Più lo stampino è spesso più infatti sarà resistente. Ora non resta che testare queste nuove forme che abbiamo creato cucinando dei deliziosi biscotti!