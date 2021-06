L’ultimo studio arriva dal Giappone sulla necessità di lavare le mani soprattutto di questi tempi. Alcuni ricercatori hanno pubblicato un report sulla rivista Clinical Infectious Diases chiarendo i tempi per sconfiggere il male del momento. Perciò ora scopriamo il semplice gesto da fare per 1 minuto per difendere efficacemente la nostra salute.

Come evitare il contagio

Da anni oramai sentiamo ripetere che per evitare rischi di contagio dal coronavirus uno dei rimedi preventivi è lavare bene le mani. Infatti tutte le ricerche scientifiche hanno dimostrato il valore vitale di questa azione.

A supporto di questa tesi, ora l’ennesimo studio, che mette in evidenza come il virus Sars-CoV2 ha una resistenza sulla pelle fino a 9 ore.

Confronto

Per far comprendere la necessità di lavare le mani in modo ricorrente facciamo un confronto tra il tempo di resistenza sulla pelle di un normale virus influenzale e quello del Covid. Ebbene un comune virus non supera le 2 ore di permanenza sulle mani perciò per sconfiggere la dura resistenza del Covid sulla pelle, ripeteremo all’infinito: le mani vanno lavate spesso e bene.

Come lavare le mani

Tutti pensano di saper lavare le mani ma effettivamente non è così perché durante questo gesto puntualmente compiamo degli errori. Perciò onde evitare di perdere tempo vogliamo dare delle fondamentali indicazioni sia di movimento che di tempo per fare le cose per bene. Ebbene per ottenere mani veramente pulite bisogna frizionare palmo contro palmo almeno per 1 minuto. Successivamente sciacquare e asciugare accuratamente.

Perciò come tutte le abitudini più semplici, bisogna solo prestare attenzione a come lavarsi bene le mani e memorizzare i movimenti perché tutto diventerà naturale.

Cosa facciamo quando rientriamo a casa?

Oramai quando rientriamo a casa la prima azione che facciamo è andare nel bagno per mettere le mani sotto al lavandino.

Come ci viene detto da più parti, l’igiene è una delle armi per difenderci dalla contaminazione dei germi. Però non esageriamo nel lavare le mani perché un utilizzo eccessivo del sapone elimina la barriera lipidica. Quest’ultima è fondamentale per la nostra pelle perché la prima difesa dai germi. Perciò il semplice gesto da fare per 1 minuto per difendere efficacemente la nostra salute bisogna farlo ma con le dovute cautele.