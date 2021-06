Non sempre per realizzare dessert squisiti ci vogliono abilità da pasticceri.

È il caso di questa fantastica ricetta, semplice, golosa, veloce e soprattutto perfetta per l’estate.

Il classico dolce da fare all’ultimo momento per lasciare a bocca aperta gli ospiti.

Ecco il semifreddo delizioso che farà impazzire tutti facile da preparare con soli 5 ingredienti.

Semifreddo di ricotta, lime e cioccolato fondente

Gli ingredienti che servono per preparare il semifreddo sono:

a) 400 gr di ricotta fresca di pecora;

b) 3 lime;

c) 6 uova;

d) 100 gr di cioccolato fondente;

e) 6 cucchiai di zucchero semolato.

Procedimento

Innanzitutto scolare bene la ricotta. Dopodiché trasferirla in un recipiente, aggiungere le 6 uova intere, i 6 cucchiai di zucchero, strizzarci 2 lime e sbattere tutto con forza. A questo punto prendere una tortiera, metterci della carta forno e versarci la crema di ricotta. Accendere il forno a 180 gradi, inserire l’impasto e far cuocere per un’ora.

Trascorso questo tempo, togliere la torta dal forno e farla raffreddare a temperatura ambiente.

Una volta stemperata, metterla in frigo ed attendere che si raffreddi del tutto. Un’ora è sufficiente.

Nel mentre tritare qualche scorza di lime e il cioccolato fondente a scaglie.

Quando il semifreddo sarà stato almeno un’ora in frigorifero, spruzzarci sopra il succo del lime e cospargerlo con le scaglie di cioccolato fondente e le scorze tritate.

Il risultato sarà un piacevole dessert estivo perfetto per ogni occasione.

Dunque ecco qual è il semifreddo delizioso che farà impazzire tutti da preparare con soli 5 ingredienti.

Precisazioni

Questo dolce si può realizzare anche con la ricotta di mucca e persino con quella confezionata del supermercato. Il risultato però sarà ovviamente diverso. In questo caso è meglio abbondare con il cioccolato e con le scorze di lime.

L’unica accortezza che si deve avere con questo dessert è tenerlo sempre in frigo perché è molto più buono se mangiato freddo.