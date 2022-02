Il sell off sul titolo Ambromobiliare potrebbe essere giunto al termine. I livelli di un possibile rialzo

L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo ci chiedevamo quando e dove tornare compratori. Da quell’analisi il titolo ha perso circa il 30%, ma adesso ci sono tutte le condizioni per ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 2,05 euro. Inoltre, questo livello corrisponde ai minimi storici. Ci sono, quindi, tutti i presupposti e tutte le probabilità a favore per un’immediata ripartenza al rialzo. Quindi, il sell off sul titolo Ambromobiliare potrebbe essere giunto al termine.

Ma dove potrebbero dirigersi le quotazioni?

Assumendo che il minimo sia già stato segnato, il I obiettivo di prezzo si trova in area 3,44 euro. Una conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,3956 euro. Qualora questa proiezione dovesse prendere piede la sua massima estensione si trova in area 6,82 euro. È interessante notare che acquistare azioni Ambromobiliare alla rottura di area 2,3956 euro aprirebbe le porte a un potenziale rialzo di oltre il 180%.

Avvertenze sul titolo Ambromobiliare

Prima, però, ricordiamo che il titolo ha una capitalizzazione di circa 5 milioni di euro. Per quel che riguarda il controvalore medio giornaliero scambiato bisogna distinguere due fasi, quella precedente al forte rialzo e quella del rialzo stesso. Nel primo periodo, infatti, gli scambi medi giornalieri erano inferiori ai 10.000 euro. Successivamente, invece, i volumi sono decuplicati. Da notare che anche nella fase ribassista che ha accompagnato il titolo da area 3 euro ai livelli attuali i volumi sono stati in forte contrazione. Sicuramente un buon segnale per i rialzisti che vedono il ribasso con volumi al ribasso.

Una conseguenza di tutto ciò è stato l’aumento della volatilità. Il titolo Ambromobiliare, infatti è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 14% a settimana.

Si consiglia, quindi, di approcciare il titolo con cautela e con piccoli capitali. Con somme, cioè, che siano confrontabili con gli scambi medi giornalieri.

Il titolo Ambromobiliare (MIL:AMB) ha chiuso la seduta del 25 febbraio a quota 1,82 euro in rialzo del 2,25% rispetto alla seduta precedente.

