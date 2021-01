Un’insalata e tre ingredienti sono la ricetta perfetta per assumere la giusta quantità di selenio e contrastare i problemi legati alla tiroide. Quest’insalata gourmet è semplicissima da preparare sfruttando tutto il gusto di un trio perfetto: salmone, avocado e patate. Il selenio è un alleato per la salute della tiroide con questa insalata gourmet.

Ingredienti

150 grammi di salmone;

5 patate medie;

un avocado;

qualche pomodoro pachino;

prezzemolo q.b;

aglio q.b;

sale q.b;

pepe nero q.b;

olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Il selenio è un alleato per la salute della tiroide con questa insalata gourmet a base di soli tre ingredienti. Per prepararla, iniziare sbollentando le patate in acqua salata per una ventina di minuti circa. Per testare il grado di cottura, basta infilare una forchetta nelle patate e verificare che esse non oppongano più resistenza. Poi eliminare l’acqua dalle patate e lasciarle raffreddare. Sul salmone esiste molta discrezionalità, perché è possibile usare quello affumicato a fette o il cuore di salmone a trancio. In quest’ultimo caso, basterà cuocere il salmone per pochi minuti in padella e farlo raffreddare come per le patate. Per comodità, questa ricetta prevede l’utilizzo di salmone crudo a fette.

Avocado e spezie

Proseguire nella ricetta con il taglio dell’avocado. Basterà inciderlo lateralmente per tutta la circonferenza e muovere le due semisfere in versi opposti per ottenere due metà. Una delle due metà avrà il nocciolo e per eliminarlo basterà dare un colpo secco con il coltello e sollevarlo. Il nocciolo dovrebbe restare al coltello. A questo punto, con l’aiuto di un cucchiaio, scavare la polpa dell’avocado e tagliere tutto in cubetti. Assemblare patate, salmone e avocado tagliati a cubetti e condire con olio, sale, pepe e prezzemolo. Per gli amanti dell’aglio, unire quest’ultimo minuziosamente tritato. Poi un bel giro di olio extravergine d’oliva e qualche pomodorino pachino tagliato a cubetti e crudo. Gustare l’insalata fredda da frigo.

Il selenio alleato della tiroide

Il selenio è un alleato per la salute della tiroide con questa insalata gourmet. Esso rappresenta un sale minerale importante per il funzionamento della tiroide e l’unico modo di assumerlo è attraverso l’alimentazione. È quindi fondamentale consumare alimenti contenenti selenio, ben distribuiti nell’arco della settimana. Tutto questo sempre prestando molta attenzione, perché quantità eccessive di selenio nel corpo sono invece dannose per l’organismo. L’apporto quotidiano ideale è di circa 60 microgrammi al giorno per le donne e 70 per gli uomini. Tra le migliori fonti di selenio proprio il salmone, l’avocado e le patate, ingredienti cardine di questa insalata gourmet.