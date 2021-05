I capelli piatti alla radice rappresentano un problemino che innervosisce molte di noi. In realtà non è prerogativa solo dei capelli molto sottili, né può essere considerato un evento avverso del destino.

Secondo i maggiori hair stylist (parrucchieri attenti alle mode), i capelli piatti in realtà non fanno altro che seguire la naturale inclinazione della radice che normalmente è piatta. E questo aspetto non favorisce il volume.

Ma non dobbiamo mai darci per vinti. Ed ecco il segreto straordinario per risolvere a casa, e in tre mosse, il problema dei capelli piatti alla radice e gonfi sulle punte.

Scollare le radici

Innanzitutto con le dita, ma soprattutto con il pettine, dobbiamo agire sulle radici. Già quando sono bagnati possiamo pettinarli a testa in giù.

Poi possiamo sollevare materialmente con le dita i capelli dalla radice. Ovviamente con delicatezza. Non dobbiamo certo strapparli.

Possiamo ricorrere anche al supporto di prodotti specifici volumizzanti. Anche durante l’asciugatura continueremo a tenere la testa in giù.

Scegliamo lo shampoo giusto

Fondamentale usare prodotti per la detersione dei capelli delicati e leggeri. Quindi andremo a verificare ci sia un buon INCI riportato sulla confezione. Meglio evitare, in generale, prodotti molto cremosi e oleosi. Ovviamente lo shampoo scelto sarà senza parabeni.

Possiamo cotonarli

Ecco il segreto straordinario per risolvere a casa, e in tre mosse, il problema dei capelli piatti alla radice e gonfi sulle punte. Il trucchetto per eccellenza (e siamo al terzo consiglio) è quello di cotonare un po’ le ciocche.

Se proprio non siamo riusciti a conferire volume nemmeno di poco, non ci rimane che cotonare leggermente. Procediamo prendendo i capelli a ciocche e solleviamoli un po’ in aria. Poi con un pettine li riportiamo verso le radici. É una pratica molto antica che sicuramente tutte sappiamo praticare.

Con questo rimedio che ingloba tre consigli utili, sicuramente vedremo dei risultati. Finalmente i nostri capelli saranno meno piatti e sollevati rispetto alle radici.