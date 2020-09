Una delle frasi più famose di Warren Buffett è “che io compri azioni o calzini non importa, l’importante è che siano a sconto”. In inglese suona meglio per il gioco di parole tra “stocks” (azioni) e “socks” (calzini). Ma qual è il messaggio che vuole trasmettere? E’ che una persona che ha attenzione al denaro ama comprare cose a sconto. Perché? Perché capisce la differenza tra prezzo e valore. Ed è proprio questo il segreto più importante per risparmiare veramente denaro.

Un’altra frase molto famosa di Warren Buffett è “il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni”. Quindi il prezzo non è necessariamente legato al valore. E viceversa. Quante cose vengono pagate molto di più di quello che è il loro reale valore? Molte, vero? Questo avviene perché molto spesso le persone non capiscono la differenza.

La possibilità di comprare qualcosa a forte sconto, che siano calzini o un immobile, può indurre ad essere avidi. Ma nel senso di vedere un’opportunità. L’opportunità di acquisire tanto valore ad un prezzo molto limitato. O quantomeno più contenuto rispetto a prima. Questo approccio si può applicare all’acquisto di abbigliamento come di un immobile. O di azioni. Pensiamo a marzo 2020. C’è stato il crollo del mercato azionario a seguito dello scoppio della pandemia. Meno 30%. In un mese. E’ stata una grande opportunità di acquisto. Perché a distanza di un solo mese si comprava lo stesso titolo, lo stesso ETF, al 30% in meno.

Il segreto più importante per risparmiare veramente denaro

Molte persone hanno un blocco mentale a questo riguardo. Blocco mentale che deriva dal fatto che molto spesso non capiscono qual è l’effetto di pagare un 30% in più una cosa che potrebbero pagare un 30% in meno. Il punto è proprio questo. Se un’automobile o l’abbigliamento viene pagato di più, che impatto ha questo sulle vostre finanze nel breve, medio e lungo periodo? Perché non può non avere un impatto. Ma il fatto che voi non ne vediate l’impatto vi porta a sottopesare l’importanza di una decisione finanziaria. Molte persone non riescono a capire l’impatto che queste decisioni hanno nel lungo periodo. Non vedono il fatto che, pagando il 30% in più, spostano i loro obiettivi finanziari avanti nel tempo.

Cosa possiamo trarre da queste riflessioni? Semplice. Il segreto per risparmiare è capire profondamente la differenza tra prezzo e valore di quello che state andando ad acquistare. Per poter valutare se questa differenza nel lungo periodo avrà un impatto piccolo, medio o grande. E che impatto avrà sul raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari. E’ tutto qui. Ma è davvero il segreto più importante per risparmiare veramente denaro.