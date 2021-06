Molti stanno cercando delle ricette gustose per l’estate. Oggi noi proponiamo diverse varianti di un primo piatto indimenticabile e sveliamo un piccolo escamotage per prepararlo facilmente. Il segreto per un risotto estivo perfetto risiede in questo utensile da cucina. Vediamo insieme come preparare uno dei veri must della vera cucina italiana.

Il segreto per un risotto estivo perfetto risiede in questo utensile da cucina

Molti si sono dilungati su come creare il risotto perfetto. Alcuni spiegano come portare bene avanti il processo di mantecatura, aggiungendo il burro e il parmigiano appena tolti dal freezer in modo da creare uno shock termico.

Altri invece spiegano come fare una corretta tostatura del riso. Al contrario dell’opinione comune questo ingrediente non va messo in seguito al soffritto, ma va inserito all’interno di una padella vergine prestando attenzione alla temperatura.

Tutti questi consigli ovviamente sono molto utili, ma uno dei trucchi per preparare questo primo piatto risiede nell’utilizzo di uno strumento: il cucchiaio bucato. Il foro al suo interno, infatti, aiuterà a distribuire al meglio la cremosità che si va a creare mantecando, rendendo il risotto morbido e cremoso.

Idee per una preparazione estiva

Si pensa che il risotto sia una preparazione tipicamente invernale. Questo non è necessariamente vero: contano, infatti, gli ingredienti che vengono messi al suo interno.

Se si desidera un’idea fresca e veloce per gustare il proprio pranzo si può optare per un poké a base di sashimi e verdure crude. Invece, se si preferisce una scelta più tradizionale, si possono portare in tavola molte idee con la verdura tipica della bella stagione.

Suggeriamo di provare il risotto ai fiori di zucca, quello al peperone e ai piselli. Se si desidera invece un piatto più sostanzioso si può provare a portare in tavola un risotto ai frutti di mare oppure una paella alla valenciana. Ce ne sono tre alternative: quella vegetale, quella di pesce e infine quella di carne.

Approfondimento

Pochissimi sono a conoscenza di questo trucco della nonna che rende qualsiasi risotto cremoso e saporito senza appesantirlo