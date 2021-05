Per ogni colore una rosa esprime un significato diverso. La rosa rossa si regala agli innamorati, la gialla esprime incertezza o amore eterno, il rosa indica amicizia. Ma se tutti questi colori potessero appartenere a una rosa sola? Questo è il segreto per straordinarie rose multicolore in pochi minuti con un metodo naturale, facile e veloce per ottenere un bouquet arcolbaleno.

Ecco come rendere assolutamente unico e speciale il bouquet che si vuole regalare. L’amore non avrà un solo significato né un solo colore. Le rose potranno essere tinte e sfumate di due o più colori. In un batter d’occhio si otterrà uno spettacolo per gli occhi.

Tingere le rose bianche

Per ottenere una tintura duratura serviranno delle rose di colore neutro, bianche o color panna. Compriamone una decina per creare un bouquet abbondante. Ovviamente serviranno dei colori liquidi. Per non spendere molto, sarà sufficiente comprare dei semplici coloranti alimentari. Questi sono economici e innocui per la nostra salute.

Dopo aver scelto di quali colori tingere le nostre rose, procediamo procurandoci gli altri strumenti. Ci sarà bisogno di un paio di guanti per non sporcarsi le mani di colore. Poi serve un piano di lavoro che copriremo con dei fogli di giornale. Muniamoci anche di un numero di bicchieri o ciotoline pari ai colori che vogliamo utilizzare. Per ultime delle forbici per potare.

Per iniziare la tintura delle rose dobbiamo tagliare i gambi a circa 25cm dalla rosa. Il taglio deve ottenere un angolo di 45°, quindi non deve essere dritto. Se vogliamo creare un effetto screziato, ossia colorare la rosa di più colori, possiamo dividere il gambo in tre parti usando un taglierino.

Prendiamo adesso i colori alimentari e dell’acqua. Versiamo l’acqua in ciascun bicchiere e uniamo una decina di gocce di colorante. Ora bisogna mescoliamo bene i coloranti con l’acqua e prendiamo le rose. L’ultima fase consiste nell’inserire i gambi delle rose nel vasetto del colore che vogliamo assuma. Per le rose multicolore sfrutteremo il gambo diviso in più parti.

Poi bisognerà attendere che le rose inizino a prendere colore, fino al raggiungimento delle sfumature desiderate oppure della totale coloratura. È possibile lasciare le rose a mollo nel colorante anche tutta la notte. Il giorno dopo il risultato sarà straordinario.

