Esagerare con le quantità non è mai una buona idea. Molti nutrizionista consigliano, infatti, di mangiare poco ma spesso e di non abbondare con le quantità durante i pasti principali. La duchessa Kate Middleton, ad esempio, conduce un’alimentazione che le consente di mangiare praticamente qualsiasi cosa. Unica regola: la duchessa non abbonda con le quantità, anzi, è solita consumare piccole porzioni di un regime alimentare variopinto. Ecco, quindi, Il segreto per sentirsi più sazi senza dover mangiare troppo a tavola.

Non bisogna mangiare distrattamente e in modo veloce

Una cattiva abitudine è quella di consumare i pasti davanti al televisore o allo Smartphone o mentre si compie qualche altra azione di routine. Niente di più sbagliato, perché è scientificamente provato che cibarsi distrattamente comporta il non sentirsi affatto sazi. Il cibo è una fonte di energia e benessere e dovrebbe meritarsi tutta la nostra attenzione durante la consumazione dei pasti. Esiste una corrente di pensiero che sposa la giusta causa della sazietà sensoriale.

Si tratta della naturale connessione tra il cibo che viene ingerito e i cinque sensi che ne accompagnano l’assunzione. Non si mangia solo con il gusto o la bocca; si mangia con l’olfatto e la vista, con il tatto qualche volta e, perché no, quanta soddisfazione provoca anche solo udire l’atto di cucinare? La padella che sfrigola, il frullatore elettrico, la pentola a pressione. Insomma, è un’esperienza sensoriale di primaria importanza anche quella del nutrimento.

Il trucco per sentirsi più sazi mangiando poco

Posto che la consapevolezza di ciò che si mangia è fondamentale per non esagerare con le quantità, un piccolo trucco comunque esiste. Il segreto per sentirsi più sazi senza dover mangiare troppo è gustare il cibo anche con l’olfatto. Si provi a sedersi a tavola, davanti a un bel piatto di pasta o di carne fumante. Fiondarsi sul piatto e mangiarne più quantità possibile è estremamente sbagliato. Si provi, invece, a sedersi a tavola e osservare, dapprima con la vista, tutta la bellezza con cui si presenta il piatto. In un certo qual senso, bisogna anticiparne il gusto sulle papille gustative, senza averlo ancora provato.

Qui, poi, entra in gioco un senso importante: l’olfatto. In molti avranno notato che, quando si annusa qualcosa come il cibo, si avverte quasi il sapore connesso a quel determinato odore. Annusare il cibo, prima di assaporarlo con il gusto ovviamente, serve a sentirsi molto più sazi. E’ un po’ il principio di quando si cucina per gli altri e poi non si ha fame per se stessi. Gli odori della cucina, permettono di assimilare quanto connesso a quel gusto. Annusare il cibo è il segreto per sentirsi più sazi senza dover mangiare troppo e, comprenderlo e sperimentarlo, non potrà non essere una vera rivoluzione.