Il problema dei nodi ai capelli, accomuna qualsiasi donna con qualsiasi tipologia di chioma che sia essa liscia o riccia. Alle volte diventa causa di nervosismo districare i capelli. Questo perché bisogna avere il tempo per farlo e bisogna tollerare il dolore causato dal pettinare e districare i fastidiosi nodi creati sui nostri capelli.

Già in un articolo precedente è stato presentato un eccellente rimedio naturale che si pone come soluzione per i nodi ai capelli. Con questo articolo vogliamo indicare il segreto per sciogliere i nodi ai capelli e non avere più questo fastidio per sempre.

Balsamo

Soprattutto se abbiamo ii capelli ricci o tendenti al crespo, il consiglio è quello di non dimenticare mai il balsamo. Il balsamo è un ottimo amico per i nostri capelli poiché li ammorbidisce e li distende. Un accorgimento, che noi di ProiezionidiBorrsa ci teniamo a fornire è quello di districare i capelli con le dita e non con il pettine. Almeno inizialmente, utilizziamo le dita per sciogliere i nodi e ammorbidire i capelli successivamente possiamo utilizzare un pettine a denti larghi. Il balsamo più sta in posa e meglio è per la nostra chioma, al momento del risciacquo è meglio preferire l’acqua fredda. Questo perché il getto d’acqua fredda chiude le squame e le mantiene idratate.

Mix di olii

Si sa da sempre che l’utilizzo dell’olio è molto importante per importante per i nostri capelli. Se i nodi ai capelli sono causati da trattamenti troppo aggressivi, consigliamo di attuare un mix di olii naturali che avranno un azione rigenerante. Per preparare il nostro mix di olii abbiamo bisogno di: olio di sesamo, olio di cocco, olio di argan e olio di mandorle dolci. Questo non è altro che un impacco può essere applicato sui capelli bagnati o asciutti. Lasciamo agire per qualche ora e poi procediamo al nostro shampoo abituale senza dimenticare il balsamo.

Impacco allo yogurt

Ultimo dei nostri consigli su come sciogliere i nodi ai capelli per sempre è l’impacco allo yogurt. Questo è un impacco economico fai-da-te, è molto nutriente e districante. Secondo alcuni può anche essere utilizzato se non abbiamo il balsamo a disposizione. Per realizzare questo impacco abbiamo bisogno di due cucchiai di yogurt bianco, un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e di olio di ricino. Stendiamo il tutto sui nostri capelli e utilizziamo un pettine a denti larghi per farlo al meglio. Copriamo con una pellicola trasparente e lasciamo in posa per mezz’ora. Laviamo poi con acqua abbondante e passiamo al nostro shampoo abituale.

Ecco dunque il segreto per sciogliere i nodi ai capelli e non avere più questo fastidio per sempre, non ci resta che provare per credere.