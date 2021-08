Con l’arrivo dell’autunno e soprattutto nella fase di passaggio tra la fine dell’estate e la nuova stagione, i temporali possono sorprenderci da un momento all’altro. Spesso davvero funesti e con vento forte al punto che sovente nonostante l’ombrello rischiamo di bagnarci da capo a piedi. Questo per due motivi: o abbiamo dimenticato l’ombrello o quello che usiamo puntualmente si piega o si rompe e ci lascia in panne. Il primo consiglio da considerare è quello di tenerne sempre uno in auto perché non sempre il temporale si presenta con avvisaglie che lasciano presagire la turbolenza. Un altro lo terremo in casa, per uscire e raggiungere l’auto. Ovviamente dobbiamo sceglierne uno di qualità che regge alla pioggia e che nello stesso tempo non costi moltissimo. Infatti, ce ne sono di qualità anche se non sono griffati ma per capire la resistenza degli stessi dobbiamo fare attenzione a questi aspetti.

Il segreto per scegliere un ombrello che non si rompe col vento e costa poco

Innanzitutto, guardiamo la resistenza. Già a colpo d’occhio possiamo testare la robustezza della struttura che di solito prima di essere immessa in commercio viene testata. Nello specifico gli ombrelli antivento, quelli di qualità, hanno stecche in fibra di vetro, particolarmente flessibili. Questa caratteristica impedisce all’ombrello di rompersi con il vento forte. La fibra in vetro, infatti, è resistente ed elastica in grado di resistere a molte sollecitazioni e per questo è considerata molto sicura. Infatti, gli ombrelli di scarsa qualità potrebbero rappresentare anche un rischio nel momento in cui si rompono le stecche interne e magari si schiacciano in viso.

Il tessuto e il manico

Quante volte nonostante l’ombrello ci sentiamo la testa umida anche con poche gocce? Questo perché magari il tessuto non è realmente impermeabile. Il segreto per scegliere un ombrello che non si rompe col vento e costa poco è anche quello di considerare il tessuto. Questo dovrà essere idrorepellente e impermeabile. Anche il manico dovrà essere solido, ergonomico e non scivolare tra le mani.

Il prezzo

Questo tipo di ombrello normalmente costa un po’ di più della media però il costo viene ammortizzato. Infatti, ne compriamo uno (o due al massimo) e reggerà per anni, a meno che non lo dimentichiamo in giro. Intanto non è detto che solo o tutti gli ombrelli griffati abbiano queste caratteristiche. Dobbiamo fare ricerca e metterci attenzione. Cerchiamo in base alle caratteristiche e scopriremo che possiamo trovarne a prezzi competitivi online ma anche in negozi diversi dalle boutique di pelletteria, come le stesse catene discount.