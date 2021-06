A volte le odiamo e a volte le amiamo. Che cosa? Parliamo delle partecipazioni ai matrimoni. Infatti, tutto dipende dal grado di amicizia o di affetto che abbiamo per la persona che ci invita. A volte, ci sono dei matrimoni a cui siamo obbligati di andare, altre volte invece è la pura gioia.

Tutto ciò si complica ulteriormente quando riceviamo un invito per un matrimonio in estate. Lo scenario è questo: farà molto caldo e dovremo stare per molto tempo in un luogo pubblico. Come se non bastasse, dovremo anche presentarci bene. Essere belli, un po’ per noi e un po’ per dare importanza alla persona che ci ha invitato.

Il problema però è che farà un caldo incredibile in chiesa o in Comune, specialmente quando saremo tutti vicini per le innumerevoli foto.

Come fare dunque per risolvere questo problema? Ebbene una soluzione c’è. Ecco il segreto per scegliere l’abito per matrimoni o cerimonie estive e rimanere freschi e bellissimi.

Matrimoni estivi

In Italia sta prendendo sempre più piede una scelta per i matrimoni d’estate. La moda ci arriva dal protestantesimo americano, e riguarda la scelta della location.

Se da una parte lo champagne (come questo che è straordinario e costa poco) è sempre presente, qualcosa può cambiare dal matrimonio tradizionale. In particolare, parliamo della scelta di sposarsi su una spiaggia.

Se da un lato la scelta della location è straordinaria, dall’altro presenta alcune difficoltà sia logistiche sia legate all’abito. La sabbia e il caldo possono rovinare la nostra camicia, le nostre scarpe o il velo della sposa.

Che fare allora? Ebbene, una soluzione c’è e ci aiuta a combattere anche il caldo afoso delle nostre coste.

Viva il lino

In una parola: lino. Viva il lino, tessuto ideale anche per abiti eleganti. Certamente non è il più diffuso, ma anche per i matrimoni o per qualsiasi cerimonia elegante possiamo sceglierlo.

In Italia ci sono sempre più sartorie che lo scelgono come tessuto ideale per l’estate, ed è sempre più facile trovarlo. Ora non abbiamo più scuse per non andare ai matrimoni d’estate!