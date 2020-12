Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare del segreto per risparmiare tempo e denaro mentre si fa la doccia che pochi conoscono. È un trucco tramandato di bocca in bocca che consente di uscire pressoché pronti dalla doccia. Si risparmia, così, tempo prezioso da dedicare a qualche minuto in più di sonno, in caso di doccia mattutina, o ad un’attività di relax la sera.

Vediamo, quindi, in cosa consiste il segreto per risparmiare tempo e denaro mentre si fa la doccia che pochi conoscono.

Si tratta, dunque, ancor prima di uscire dalla cabina doccia di massaggiare la pelle bagnata, con qualche goccia di olio idratante o rilassante, a seconda delle necessità della cute e dell’orario.

Perché farlo

Questo perché i pori della pelle, dopo aver goduto del getto di acqua calda, sono ben dilatati. E, quindi, accolgono pienamente le sostanze nutritive.

Inoltre, spalmando poche gocce di olio sulla pelle bagnata, si riesce a procedere meglio e più velocemente. Evitando, dunque, lunghi massaggi necessari per il completo assorbimento delle creme.

Da non sottovalutare, infine, l’aspetto economico e salutare. Infatti, la quantità che si andrà ad utilizzare è minima. Inoltre, un olio naturale, in proporzione, è meno caro di una crema. Oltre a non contenere sostante chimiche che possono essere fonte di reazioni allergiche o, addirittura, di intossicazioni.

Infine, si risparmia tempo perché, dopo essersi normalmente asciugati, la beauty routine è conclusa e si è già pronti per vestirsi ed uscire.

Non c’è da temere che il telo, o l’accappatoio, possano impedire l’assorbimento dei nutrienti spalmati perché il tempo di assorbimento della pelle, quando ha i pori ben aperti, come succede dopo la doccia, è minimo e il tessuto potrà, al massimo, eliminare gli eccessi.

Consigliamo l’utilizzo di olii diversi a seconda dell’orario in cui si fa la doccia.

La doccia mattutina

Per la mattina, per esempio, si ottengono eccellenti risultati adoperando l’olio di cocco. Questo ha un grosso potere idratante e rinvigorente, è facilmente assorbibile e non lascia aloni di unto.

Si può tranquillamente utilizzare anche su viso e collo con raccomandazione di tamponare, poi, le parti con un asciugamano o un telino assorbente.

La doccia serale

Se, invece, ci si dedica ad una doccia serale si può utilizzare l’olio di germe di grano, o di mandorle. Quest’ultimo, in particolare, quando si avverte che la pelle è più tesa o appare secca e disidratata. Questi oli risultano leggermente più grassi rispetto a quello di cocco. E potrebbero, se non ben tamponati, lasciare degli aloni. Meglio, quindi, indossare abiti da camera dopo averli utilizzati.

In alternativa, per un favorire un sonno tranquillo suggeriamo di utilizzare un olio alla lavanda, pianta a cui si riconoscono doti calmanti e rasserenanti. E utili, quindi, per conciliare un sonno ristoratore. Suggeriamo di utilizzare olii biologici e naturali al 100%.

Svelato, dunque, il segreto per risparmiare tempo e denaro mentre si fa la doccia che pochi conoscono. Utilizzarlo darà giovamento al corpo e, perché no, anche all’anima.