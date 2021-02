Sul computer è facile guardare YouTube mentre facciamo altro. Possiamo infatti tenere aperto il video su una tab e navigare su internet su altre tab. YouTube permette inoltre si rimpicciolire il video e tenerlo sempre presente sul nostro schermo. Questo però non accade sullo smartphone. Per molti l’unico modo di guardare i video è sull’app. Quando la chiudiamo anche il video si interrompe. Ecco quindi il segreto per riprodurre i video di YouTube in background su smartphone senza l’iscrizione premium.

Abbonamento premium

YouTube sa bene molti utenti vorrebbero poter riprodurre i video in background. Per questa ragione da alcuni anni ha lanciato una modalità premium. Pagando un abbonamento mensile possiamo infatti accedere a diverse funzionalità esclusive.

Tra queste c’è anche la possibilità di uscire dall’app continuando ad ascoltare il video. Ciò può essere molto utile quando vogliamo navigare in rete o se dobbiamo rispondere a un messaggio. C’è però un metodo che non richiede l’iscrizione a YouTube premium per ascoltare i video in background.

Come utilizzare YouTube in background su smartphone

Il segreto per riprodurre i video di YouTube in background su smartphone senza l’iscrizione premium richiede l’utilizzo del browser. Dobbiamo infatti dimenticarci dell’app e utilizzare broswer come Chrome, Mozilla o Ecosia. Una volta aperto il browser dobbiamo aprire le impostazioni in alto a destra. Tra queste c’è quella che permette di visualizzare le pagine in formato desktop. Premendoci sopra abiliteremo questa funzionalità.

Ora le pagine web ci appariranno come farebbero da computer. Ora non resta che aprire YouTube dal browser. Nella barra di ricerca possiamo cercare il video che vogliamo guardare. Dopo averlo fatto partire possiamo tornare alla home del nostro smartphone e accedere ad altre app. Sebbene l’immagine del video non ci seguirà continueremo a sentire l’audio! Attenzione però, bisogna ricordarsi di non chiudere l’app del browser, ma semplicemente di uscire lasciandola in funzione in background.