Che sia sbagliato fare più cose contemporaneamente è ormai confermato da diversi studi scientifici. Anche su ProiezionidiBorsa.it ci si è occupati in altre occasioni di questo argomento, sottolineando quali sono le implicazioni fisiche e sul cervello. Livelli di stress troppo alto fanno male all’umore ma soprattutto alla memoria e al quoziente intellettivo.

Come fare, allora, per correre ai ripari? È importante riscoprire la bellezza di una vita lenta. Ci sono alcuni accorgimenti che è utile tenere per ‘riprogrammare’ la mente e insegnare al cervello come rendere automatici comportamenti del tutto nuovi.

Il segreto per riappropriarsi della propria vita imparando di nuovo a fare una cosa per volta

Un buon modo per iniziare a creare una lista di priorità è proprio fare un elenco delle cose da fare. Scrivere, infatti, aiuta a visualizzare i compiti in maniera obiettiva, esterna da sé. Quindi, a concretizzarli meglio. Messi sulla carta, sarà più facile distinguere i cosiddetti ‘task’ per importanza.

In questo modo si potrà scegliere una serie di due, massimo tre compiti importanti su cui concentrarsi ogni giorno. È importante poi che questi non si accavallino tra loro. Bisogna poi concentrarsi davvero su ciò che si sta facendo: un ottimo modo è ripetere mentalmente la stessa azione che si sta compiendo, nel momento in cui la si compie. Anche solo togliere il cappotto e rimetterlo sulla gruccia nell’armadio: basta concentrarsi sul momento presente e prestare attenzione a ogni azione. Questo aiuterà la memoria a rafforzarsi, sul lungo termine.

Costanza e organizzazione

Secondo gli esperti di neuroscienze e di psicologia, per ‘imparare’ una nuova abitudine ci vogliono circa 65 giorni. Quindi, uno dei grandi segreti per ricominciare è essere costanti. Un trucco per organizzarsi meglio è il metodo del Bullet Journal, ad esempio. E, ultimo ma non meno importante: almeno per mezz’ora al giorno, sarebbe meglio stare disconnessi, senza smartphone, computer o tablet a scandire le giornate e i momenti. E godersi il momento, senza l’ansia di doverlo necessariamente riempire di qualcosa da fare!