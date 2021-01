Il caffé é il vanto principale degli italiani. L’espresso, infatti, é conosciuto e imitato in tutto il mondo. Si trata di una bevanda che gli italiani consumano quotidianamente. Che sia per colazione, per una pausa prima di pranzo o per un incontro pomeridiano con gli amici, questa bevanda non puó mancare. Ma ora, con l’emergenza sanitaria in atto e con molti bar chiusi, a tantissimi manca quel caffé delizioso preparato dai baristi. In pochi sanno, peró, che ci sono dei segreti che possono essere messi in atto per far sí che la moka di casa ci regali un caffé ancora piú delizioso. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo giá svelato qualche trucco in merito. Ma oggi vogliamo proporne un altro davvero geniale. Perció, ecco il segreto per rendere il caffé fatto in casa ancora piú cremoso e gustoso di quello del bar.

La crema da versare sul caffé appena pronto

Il segreto consiste nel saper realizzare una crema deliziosa e senza zucchero da aggiungere sul caffé prima di berlo. Per realizzarlo, serviranno:

1 cucchiaino di miele

50 gr di mascarpone

3 cucchiai di caffé ristretto

E ora, basterá seguire tutti i passaggi per dar vita a questa gustosa crema da aggiungere al caffé.

Procedimento

Per prima cosa, bisognerá preparare una moka e far uscire le prime gocce di caffé. Basterá riempirne tre cucchiai per realizzare questa crema. Il caffé, poi, andrá messo in una ciotola assieme al mascarpone e al miele, mescolando gli ingredienti tra loro con una piccola forchetta fino a che non saranno ben amalgamati. Ed ecco la deliziosa crema che renderá ogni tazza di caffé deliziosa! Se dovesse avanzarne, poi, basterá metterla in un bicchiere coperto dalla pellicola trasparente e lasciare in frigo per un massimo di due giorni.

Insomma, ecco il segreto per rendere il caffé fatto in casa ancora piú cremoso e gustoso di quello del bar!