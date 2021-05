Anche se non richiede una particolare difficoltà, può essere capitato che il nostro pan di spagna sia venuto male, perché asciutto e duro.

Questo inconveniente potrebbe capitare proprio quando stiamo preparando la base per la torta di compleanno di nostro figlio o nostro marito o qualche altro familiare o amico. Se non sappiamo proprio cosa fare, non disperiamo perché esiste un semplice trucco, a cui potremmo non aver pensato, che salva il nostro pan di spagna mentre è in corso di preparazione.

In questo articolo spieghiamo il segreto per recuperare un pan di spagna venuto duro e asciutto e evitare di buttarlo via.

Gettarlo nella spazzatura sarebbe un vero e proprio peccato, poiché il trucco super efficace che stiamo per svelare, è semplice e sbrigativo e potrà esserci di aiuto in tante altre occasioni.

Ecco il segreto per recuperare un pan di spagna venuto duro e asciutto e evitare di buttarlo via

Tutti noi sappiamo come preparare il pan di spagna. La sua preparazione richiede solamente le uova, lo zucchero e la farina.

Si montano le uova con lo zucchero e con l’aiuto delle fruste, si mescolano effettuando più passaggi, gli altri ingredienti.

Infine si aggiungono gli aromi e si inforna a 180 gradi in una teglia precedentemente imburrata e infarinata per circa mezz’ora.

Se quando tiriamo fuori dal forno ci accorgiamo che il pan di spagna è venuto secco e duro, il segreto da utilizzare è la bagna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per risolvere questo piccolo inconveniente e ottenere un risultato soddisfacente, mischiare insieme acqua, zucchero e sciroppo, e se si gradisce aggiungere anche un po’ di liquore.

Tagliare in due o tre dischi il pan di spagna, e procedere con l’utilizzo della bagna ottenuta, spennellandoli per bene e con accuratezza.

Si procede cominciando dal centro del disco, e andando a spirale verso i bordi.

Se la torta dovrà essere consumata in giornata, consigliamo di bagnare abbastanza.

Se i dischi dovranno essere conservati, bagnarli di meno.

Fare attenzione a non esagerare con la bagna, altrimenti il dolce potrebbe cedere.