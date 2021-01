La gelatinizzazione dell’amido è una tecnica cinese, non molto adottata in Italia ma di grande efficacia. Si chiama il metodo Tang Zhong che, permette di realizzare un pane o un impasto lievitato incredibilmente soffice e leggero, che dura nei giorni, attraverso la tecnica della gelatinizzazione dell’amido. Questa tecnica è stata diffusa da Yvon Chen, l’autrice di un libro di cucina pubblicato nel 2004. Ha avuto molto successo in Cina perché permette di realizzare un pane soffice e leggero, senza l’aggiunta di additivi e conservanti e senza la necessità di aggiungere agli ingredienti il burro, l’olio e le uova avendo comunque un prodotto ottimo da gustare, poco calorico e adatto anche per chi ha intolleranze. Ecco il segreto per realizzare un impasto soffice, leggero e duraturo.

Lo Tang Zhong è un preimpasto gelatinoso , composto da una parte di farina e cinque parti di acqua o di latte, portato alla temperatura di 65 gradi centigradi e prende il nome di water roux.

Il water roux si può utilizzare sia con i lievitati salati che con quelli dolci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come si prepara e il segreto per realizzare un impasto soffice, leggero e duraturo

Ingredienti per un impasto con 500 g. di farina

La formula è:

una parte di farina ( il 5/6 per cento del totale della farina che serve per il lievitato)

5 parti di acqua

cioè’:

500 x 5 % = 25 grammi di farina

25 x 5 = 125 grammi di acqua

Procedimento

Mettere in un pentolino la farina e girando con un mestolo, aggiungere gradualmente l’acqua, facendo attenzione a non far formare grumi.

Trasferire il pentolino su una fiamma leggera e continuare a girare, fino a che il composto non raggiunge la temperatura di 65 gradi.

Se non si è in possesso di un termometro da cucina, quando il composto apparirà gelatinoso, lucido e mescolando si vedrà il fondo del pentolino, allora sarà pronto.

Versarlo in una ciotola, coprirlo con la pellicola, facendola adagiare sulla superficie del water roux , in modo che non si formi la pellicina e fare raffreddare.

Si può utilizzare subito o conservarlo per qualche giorno in frigo.