Può capitare che quando torniamo a casa dalle vacanze o da un lungo viaggio troviamo la nostra dispensa tristemente vuota. Se non abbiamo il tempo di fare la spesa e se non abbiamo voglia di andare per l’ennesima volta a mangiare fuori ecco una ricetta che può salvarci la cena senza troppo sforzo e in pochissimo tempo. Infatti, oggi sveliamo il segreto per preparare un primo piatto semplicissimo da leccarsi i baffi con soli tre ingredienti. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo fare per portare in tavola degli spaghetti deliziosi aglio, olio, alici e muddica.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

500 grammi di pasta, preferibilmente lunga;

Acciughe sott’olio quanto basta;

olio extravergine di oliva quanto basta;

peperoncino tritato quanto basta;

2 testine di aglio;

pane avanzato quanto basta;

sale fino e grosso quanto basta.

Il segreto per preparare un primo piatto semplicissimo da leccarsi i baffi con soli tre ingredienti

Per prima cosa bisogna preparare la muddica. È molto semplice: basta prendere del pane raffermo e ormai inutilizzabile e tagliarlo in maniera grossolana. Una volta fatto basta passarlo nel mixer in modo da ottenere una polvere non troppo fina. A questo punto quindi prendere una padella antiaderente e accendere il fornello a media potenza. Rovesciarci dentro la muddica e farla saltare per qualche minuto in modo da renderla saporita e croccante.

Nel frattempo, mettere su una grande pentola d’acqua per la pasta e poi salarla quando sopraggiunge il bollore. Basterà prendere un’altra padella e mettere a scaldare dell’abbondante olio. Nel mentre prendere due testine di aglio e togliere le loro parti di scarto. Inserire l’aglio nell’olio e attendere che diventi dorato su entrambi i lati.

Toglierlo poi dalla pentola. Una volta completato questo passaggio, prendere delle acciughe sott’olio e inserirle nel composto. Farle sciogliere a fiamma dolce fino a che non si saranno completamente squagliate. Scolare la pasta leggermente al dente e farla saltare all’interno di questa salsa. Amalgamare bene il tutto e se necessario aggiungere un po’ di acqua di cottura. Prendere del peperoncino in polvere e inserirlo nella quantità desiderata. A questo punto basterà impiattare il nostro delizioso primo piatto e cospargerlo di muddica per conferirgli gusto e croccantezza.

