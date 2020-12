Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il capitone, ovvero l’anguilla femmina adulta, è certamente una delle ricette più tradizionali e ricorrenti per ricreare un’atmosfera natalizia. Anticamente questo pesce era consumato principalmente in meridione, in Campania soprattutto, ma col tempo ha saputo suscitare interesse in tutto lo stivale. Non è propriamente economico, basti pensare che al dettaglio i prezzi oscillano dai 20 € a 40 € al chilogrammo ma si sa che a Natale siamo tutti più buoni.

Alcune caratteristiche

Le modalità con cui reperire il capitone sono relativamente semplici considerato che il prodotto è commercializzato tutto l’anno. Si presenta sotto le forme le più disparate: vivo, marinato, affumicato e via discorrendo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per quanto concerne il profilo nutrizionale, questo alimento ricco di grassi apporta all’organismo un elevato vigore energetico rendendolo poco indicato per chiunque segua una dieta ipocalorica o dimagrante.

Ma ecco svelato il segreto per preparare un capitone delizioso e stupire tutti a capodanno

L’antica ricetta prevede, sin dai tempi più antichi, la cottura alla brace, seguendo i seguenti passaggi:

Incidere il dorso del pesce, munendosi sempre di un coltello da cucina estremamente affilato; Pulire e togliere la pelle, fase imprescindibile in cui si effettua anche il controllo della eventuale presenza di lische; Porzionarie a piacere il pesce in modo da creare degli “spiedini” che saranno successivamente inumiditi con spezie, olio e salse secondo il gusto dei commensali. Ripetere la precedente procedura, ovvero inumidire il pesce, ogni volta che si capovolge lo spiedino per evitare che risulti troppo secco; Controllare costantemente che la brace mantenga una bassa temperatura e per lunghi periodi.

Ultimo ma non meno importante, il segreto per preparare un capitone delizioso e stupire tutti a Capodanno è l’opportuna conservazione. Esso va conservato in frigorifero per circa 12-18 ore oppure rapidamente abbattuto a – 20° (se si possiedono gli strumenti adatti). Questo rapido procedimento permetterà di bloccare il processo di degradazione del capitone per svariati mesi, permettendovi cosi di gustare questo prelibata pietanza in compagnia dei vostri cari cominciando nel migliore dei modi il 2021.