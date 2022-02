Il caffè è forse la bevanda più amata dagli italiani e non a torto. Infatti numerosi studi ne esaltano le qualità e i benefici per l’organismo. Una tazzina al bar non si nega a nessuno ma la vera sfida è riuscire a fare con la moka un caffè cremoso come quello del bar. I suggerimenti e trucchi per fare un caffè buono e cremoso come l’espresso fuori casa si sprecano. L’ultimo, incredibile a dirsi, viene dall’Inghilterra e sembrerebbe il metodo definitivo per fare una tazzina del caffè perfetta.

Quasi tutti da sempre conoscono il caffè come bevanda energizzante. Chi non ha mai pensato di prendere una tazzina di caffè quando voleva tenersi sveglio. I ricercatori della Charles University di Praga e della Academy of Physical Education di Katowice hanno voluto verificare questa qualità attraverso uno studio scientifico. I risultati della ricerca hanno dato dei risultati sorprendenti.

I benefici del caffè per l’organismo non riguardano solamente le attività sportive ma anche la salute. Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di caffè potrebbe essere efficiente contro la demenza senile. Uno studio di ricercatori statunitensi, che ha messo sotto osservazione 6.500 donne oltre i 65 anni per 10 anni, dimostrerebbe questa teoria. Secondo questo studio una precisa quantità minima di caffeina al giorno apporterebbero notevoli benefici contro la demenza.

Il segreto per preparare un caffè con la moka cremoso come al bar lo rivela un metodo scientifico che viene dall’Inghilterra

Ma il caffè oltre a portare dei benefici deve essere anche buono. Allora qual è il metodo migliore per fare con la moka un caffè cremoso come al bar? Lo avrebbe scoperto un inglese, James Hoffmann, autore di diverse pubblicazioni su questa bevanda. Per scoprire il modo migliore Hoffman si è affidato alla tecnologia e alla scienza. L’esperto ha modificato una normale caffettiera della moka in modo da poter verificare le variazioni della pressione dell’acqua nella caffettiera.

Hoffman ha potuto osservare la variazione della pressione in tempo reale grazie a un sensore inserito nella caffettiera e ad un collegamento Bluetooth. Inoltre l’esperto ha rilevato i gradi di acqua e caffè grazie a delle sonde. Alla fine dei numerosi esperimenti, James Hoffmann avrebbe scoperto il mix perfetto per la migliore tazzina di caffè.

Ecco, quindi, il segreto per preparare un caffè usando la moka col metodo inglese. L’esperto prima di tutto consiglia di mettere nella caffettiera dell’acqua bollente. Il livello dell’acqua non dovrebbe mai superare la metà della valvola. Chi fa il caffè dovrebbe distribuire uniformemente la miscela nel filtro senza pressarla. Inoltre il consiglio è di porre un filtro che separi quello della moka dal caffè. Inoltre Hoffman per il fornello consiglia di utilizzare un frangi fiamma che possa distribuire il calore uniformemente. Infine si deve spegnere il fuoco sotto la moka esattamente nel momento in cui il caffè inizia a salire.

