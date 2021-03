Il segreto per preparare in casa un pane dorato e profumatissimo con questo ingrediente inaspettato

Se siamo panificatori seriali, appassionati di pane e focacce e sempre alla ricerca di tecniche nuove dobbiamo per forza leggere questo articolo.

Tra indicazioni per la giusta lievitazione, cottura e conservazione del pane, i segreti si sprecano. Noi oggi vogliamo parlare del segreto per preparare in casa un pane dorato e profumatissimo con questo ingrediente inaspettato.

Due ingredienti e tutto cambia

Ogni parleremo di una semplice tecnica che ci permetter di avere un pane buonissimo, gustoso e profumato, ma soprattutto dall’aspetto invitante. Infatti dobbiamo ammettere che spesso il pane fatto in casa è delizioso ma manca di attrattiva per l’apparenza poco invitante e irregolare.

Se seguiremo questo consiglio avremo un pane dalla superficie dorata e lucida, croccante e piacevole sotto la lingua.

Prima di infornare le nostre pagnotte dovremo prendere dei tuorli d’uovo e sbatterli assieme a un paio di cucchiai di latte intero. Sbattiamo sino a che il composto diviene omogeneo e poi ci dobbiamo munire di un pennello che usiamo solo in cucina.

Dovremo spalmare il composto liquido sulla superficie esterna del pane in maniera uniforme senza lasciare nessuna zona scoperta. Possiamo procedere a due passate di pennello. Ora possiamo infornare e aspettare che il pane si cuocia

Una volta che il pane sarà cotto e sforneremo noteremo una enorme differenza. Questo pane avrà una crosta dorata scura lucida ed attraente. Inoltre l’uovo donerà un gradevole profumo al nostro pane a cui sarà impossibile resistere.

Potremo tagliare il pane e disporlo nei portapane di stoffa e servirlo ancora tiepido a tavola. Il successo è assicurato.

Seguendo due semplici mosse abbiamo ottenuto un pane buono come quello del panettiere. Per realizzare ricette speciali non è necessario usare ingredienti costosi, spesso la soluzione ai nostri problemi è già nel nostro frigorifero.