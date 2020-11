Con i primi freddi invernali la polenta regna sulla tavola italiana. Ci sono varie preparazioni, oggi, ci soffermiamo a scoprire il segreto per ottenere una polenta con fonduta ai formaggi più cremosa. Ci sono due prodotti che possono fare la differenza. L’amido di mais va aggiunto al latte senza esagerare. Basta un cucchiaino. Un’altra opportunità è la panna fresca da sostituire con il latte. Però, attenzione, perché il piatto di polenta con fonduta ai formaggi diventa più calorico.

Come scegliere gli ingredienti

Prima di guidare il nostro Lettore alla preparazione, vogliamo dare indicazione a come scegliere gli ingredienti. Con la polenta si possono abbinare vari formaggi dalla scamorza, al caciocavallo oppure una toma fresca. Come tutti sanno sul mercato ci sono vari tipi di polenta. Quella più rustica è a base di farina di mais integrale.

Anche l’occhio vuole la sua parte. In effetti presentare la polenta con fonduta ai formaggi in cestini fa un certo effetto. Ora occupiamoci di come preparare questa pietanza versatile e dal sapore delicato.

Preparare la polenta

Prendere una casseruola e all’interno versare l’acqua per farla bollire. Con un colino setacciare la polenta e aggiungerla poco alla volta. Mescolata la polenta in modo da evitare grumi e farla diventare morbida.

Preparare i cestini

Prima di tutto imburrare i cestini. La polenta va messa nei pirottini facendo attenzione a non raggiungere l’orlo.

Con un cucchiaino schiacciare la polenta e nel contempo formare un incavo al centro del pirottino. Nel frattempo scaldare il latte a fuoco basso e aggiungere i formaggi. Il segreto per ottenere una polenta con fonduta ai formaggi più cremosa sta proprio nel sostituire il latte con la panna fresca oppure aggiungendo amido di mais. Nei cestini mettere la crema densa e omogenea. Far cuocere tutto nel forno per 20 minuti a 200 gradi. Ottenuta la cottura, la pietanza arriva a tavola per essere consumata.